Khởi tố tài xế xe hơi lạng lách về tội gây rối trật tự công cộng

Ngày 8-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Ba (37 tuổi, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 26-8, trên các trang mạng xã hội Facebook và Tiktok chia sẻ đoạn clip ghi cảnh xe hơi màu trắng, nhãn hiệu Hyundai i10 mang BKS 37A– 329.20 chạy trên quốc lộ 7 liên tục lạng lách, đánh võng, lấn làn ngược chiều.

Nhiều người dân bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động liều lĩnh, gây mất an toàn giao thông đường bộ của tài xế.

Đội CSGT Đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an Nghệ An) và Công an huyện Diễn Châu đã vào cuộc, tìm người điều khiển xe 37A– 329.20.

Anh NTT (48 tuổi, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) nhận là người điều khiển xe và thực hiện hành vi vi phạm vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24-8, trên quốc lộ 7, hướng từ xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đi thị trấn Diễn Châu.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được Vũ Văn Ba mới là người cầm lái. Tại cơ quan công an, Ba thừa nhận đã nhờ một người khác nhận tội thay mình. Ba cũng thừa nhận, tại thời điểm đó đã lái xe trong tình trạng không được tỉnh táo và mất kiểm soát.