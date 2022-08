Tìm ra tài xế xe Huyndai i10 đánh võng 'tạt đầu xe" ô tô trên quốc lộ bị quay video

Tối 26-8, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã lập biên bản để xử lý hành chính đối với tài xế NTT (48 tuổi, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) có hành vi điều khiển xe ô tô lạng lách, đánh võng.

Hôm nay, trên các trang mạng xã hội Facebook và Tiktok chia sẻ đoạn clip, xe hơi màu trắng, nhãn hiệu Hyundai i10 mang BKS 37A– 329.20 chạy trên quốc lộ 7 liên tục lạng lách, đánh võng, lấn làn ngược chiều.

Nhiều người dân bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động liều lĩnh của tài xế, gây mất an toàn giao thông đường bộ.

Đội CSGT Đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an Nghệ An) và Công an huyện Diễn Châu đã vào cuộc, tìm ra người điều khiển xe 37A– 329.20 là anh T.

Tại cơ quan công an, anh T thừa nhận các hành vi vi phạm đã thực hiện vào lúc khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24-8. Cụ thể, anh T điều khiển xe hơi trên quốc lộ 7, hướng từ xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đi thị trấn Diễn Châu và có hành vi lạng lách, đánh võng.

Với vi phạm nói trên, Đội CSGT Đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T theo điểm b, Khoản 7, Điều 5, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021 của Chính phủ), xử phạt tiền từ 10.000.000 đến 12.000.000 đồng. Ngoài ra, anh T có thể còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Anh T đã hứa không tái phạm hành vi.