Khởi tố, tạm giữ hình sự 9 người vụ hỗn chiến trước sân vận động

(PLO)- Cơ quan Công an thị xã Ba Đồn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với chín nghi can trong vụ hỗn chiến trước sân vận động ở Quảng Bình.

Ngày 5-7, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và tạm giữ hình sự đối với chín người liên quan đến vụ hỗn chiến trước sân vận động thị xã.

Những người bị tạm giữ đều trú tại thị xã Ba Đồn, tuổi từ 24 đến 34, gồm: Phùng Ngọc Nam, Đinh Xuân Vũ, Cao Xuân Tú, Trần Tiến Thông, Trần Cao Nguyên, Nguyễn Minh Thành, Phan Bảo Trung, Trương Thành và Ngô Quốc Việt.

Như PLO đã đưa tin, vào chiều 3-7, tại khu vực trước cổng sân vận động thị xã Ba Đồn xảy ra vụ việc hai nhóm người gồm hàng chục nam thanh niên sử dụng hung khí lao vào đánh nhau gây náo loạn đường phố.

Sau khi gây rối, một số thanh niên đã bỏ trốn vào TP Đà Nẵng.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn sau đó đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an TP Đà Nẵng truy bắt, di lý bảy người về địa phương.

Cơ quan này cũng triệu tập những người liên quan đến cơ quan công an thị xã để đấu tranh.

Qua điều tra xác định, do mâu thuẫn từ trước nên hai nhóm gồm hàng chục thanh niên trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã thách thức và hẹn nhau tụ tập trước sân vận động thị xã để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Ba Đồn điều tra và lập hồ sơ xử lý.

BẢO THIÊN