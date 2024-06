Khởi tố thêm 2 người vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết 19/06/2024 11:13

Ngày 19-6, theo nguồn tin của PLO, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm hai bị can trong vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết năm 2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.

Cụ thể, Phạm Thị Hồng, cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh bị khởi tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Như vậy, tổng số bị can đã bị khởi tố là 7 người, trong đó, 1 người đã mất.

Thời điểm năm 2022, vụ cháy karaoke An Phú có số người tử vong lớn nhất cả nước. Ảnh: LA

Hiện tại, vụ án này vẫn đang được cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) tiếp tục điều tra.

Trước đó, cuối năm 2023 vụ cháy karaoke An Phú đã hoàn tất điều tra, phía VKS đã chuyển hồ sơ qua TAND tỉnh Bình Dương đề nghị xét xử.

Sau khi xem xét hồ sơ, vào ngày 1-3-2024, TAND tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ cho VKS đề nghị điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan.

Đây là lần đầu tiên TAND tỉnh Bình Dương trả hồ sơ, còn VKS đã 2 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trước khi khởi tố thêm hai bị can trên, đã có 5 bị can bị cơ quan điều tra khởi tố. Trong đó, có 4 bị can là cựu cán bộ công an, người còn lại là chủ quán karaoke An Phú.

Tuy nhiên, đang trong quá trình điều tra thì Nguyễn Duy Linh, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC& CNCH Công an TP Thuận An, đã mất vào tháng 6-2023 (do bệnh lý).

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can này.

4 bị can còn lại gồm: Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Bị can Nguyễn Văn Võ bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.