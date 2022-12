Khởi tố tổng cộng 43 bị can liên quan đến các Trung tâm Đăng kiểm

(PLO)- Tính đến 17 giờ chiều nay 28-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 43 bị can liên quan đến vi phạm tại các Trung tâm Đăng kiểm ở phía nam.

Thêm 10 bị can đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố liên quan đến sai phạm của ngành đăng kiểm.

Như vậy tính đến chiều 28-12, công an đã khởi tố tổng cộng 43 bị can liên quan vụ án bị khởi tố tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ' và giả mạo trong công tác'.

Trong 43 bị can này có rất nhiều giám đốc, Phó giám đốc, đăng kiểm viên và nhiều người liên quan khác hình thành nên đường dây vi phạm pháp luật trong ngành đăng kiểm.

Liên quan đến vụ việc, trong ngày, Công an TP.HCM đã mở rộng vụ việc và phối hợp cùng Công an TP. Hà Nội và Bộ Công an khám xét tại Phòng kiểm định xe cơ giới của Cục Đăng kiểm Việt Nam (tại Hà Nội).

Đồng thời công an cũng thu giữ nhiều tài liệu, triệu tập nhiều người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng truy xét, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm.

Phòng kiểm định xe cơ giới do ông TAQ làm quyền trưởng phòng, trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới và xe máy chuyên dùng lưu hành trong phạm vi cả nước.

TỰ SANG - NGUYỄN TÂN