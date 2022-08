Khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn làm nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong

Ngày 7-8, nguồn tin PLO cho biết, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 vừa có thông báo gửi Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm.

Theo đó, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm về vụ tai nạn làm nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong.

Khoảng 8 giờ ngày 28-6, quân nhân Hoàng Văn Minh (Thiếu tá, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) điều khiển ô tô biển 85A-074.07 lưu thông trên đường 16 Tháng 4 theo hướng từ biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4.

Khi đến gần cổng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (Vietinbank Ninh Thuận), Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng. Quá trình chuyển hướng đã va chạm với xe máy 85R9-1279 do Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn, điều khiển đi cùng chiều.

Vụ tai nạn làm cháu Hoàng Anh bị ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng trước cổng Ngân hàng Vietinbank và tử vong.

Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã tiến hành giải quyết tin báo. Đến ngày 7-8, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ án này, nguồn tin PLO cho biết, Hội đồng kỉ luật Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp xét kỉ luật đối với những cá nhân liên quan đến sai sót trong kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh.

"Hội đồng đã họp và đang hoàn chỉnh báo cáo gửi Bộ Y tế"- Nguồn tin cho hay.

Trước đó, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, đã đến nhà thắp hương và thay mặt bệnh viện công khai xin lỗi gia đình nạn nhân về những sai sót trong kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Lãnh đạo bệnh viện thừa nhận sai sót do kỹ thuật viên và giải thích nguyên nhân dẫn đến sai sót kết quả xét nghiệm. Đồng thời, ông cho biết bệnh viện sẽ hủy kết quả xét nghiệm sai sót trên.

Tại cuộc họp báo do tỉnh Ninh Thuận tổ chức chiều 2-8, Thượng tá Hà Công Sơn, Phó Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết cơ quan điều tra xác định ông Hoàng Văn Minh (sĩ quan quân đội) nghe điện thoại khi đang điều khiển ô tô, chuyển hướng không an toàn, gây ra vụ tai nạn giao thông, làm cháu Hoàng Anh tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có công văn chỉ đạo cho các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân nhanh chóng điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông, sớm có kết luận làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.