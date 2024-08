Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự kẻ hiếp dâm bé gái 12 tuổi mang thai 26/08/2024 19:25

(PLO)- Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự kẻ hiếp dâm bé gái 12 tuổi là con riêng của vợ đến mang thai.

Liên quan đến vụ bé gái 12 tuổi mang thai nghi do cha dượng xâm hại, chiều 26-8, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã khởi tố vụ án hình sự hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Grai ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Đăng Trường (36 tuổi, ngụ ở huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi trên.

Theo Công an huyện Ia Grai, bước đầu Đỗ Đăng Trường khai đã hai lần hiếp dâm bé gái LNNT (12 tuổi, con gái riêng của vợ) làm cháu mang thai. Những lần Trường xâm hại cháu T, đều không có vợ Trường ở nhà.

Như PLO đã thông tin, ngày 23-8, phòng khám sản Trung tâm Y tế TP Pleiku, tỉnh Gia Lai tiếp nhận nữ bệnh nhi tên LNNT (12 tuổi, ngụ huyện Ia Grai) đến khám do có biểu hiện đau bụng. Kết quả siêu âm phát hiện bé gái này có thai trong tử cung khoảng 15-16 tuần.

Bước đầu, mẹ và cháu LNNT trình bày cháu bị cha dượng xâm hại tình dục nhiều lần. Mẹ cháu T. hỏi chồng về sự việc thì người đàn ông này thừa nhận hành vi đồi bại của mình, đồng thời hứa sau khi chăm người nhà bị bệnh, sẽ ra đầu thú.

Ngay sau đó, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có công văn khẩn yêu cầu Trung tâm Y tế TP Pleiku khẩn trương cung cấp thông tin vụ việc bé gái 12 tuổi mang thai để Công an TP Pleiku xem xét, xử lý theo quy định; đồng thời báo cáo vụ việc về Sở Y tế để theo dõi, chỉ đạo.