Không có “địa chấn” tại Qatar, Nhật Bản ghi bốn bàn nhưng chỉ thắng 3-1

Ứng viên vô địch Nhật Bản dễ dàng đánh bại Bahrain 3-1 để ghi danh vào tứ kết Asian Cup. Khác với những gương mặt gây bất ngờ khác như Jordan hay Tajikistan, Bahrain đã không thể tạo bất ngờ trước dàn sao châu Âu của Nhật Bản.

Ritsu Doan mở điểm cho Nhật ở phút 31. Ảnh: Getty

Ba bàn thắng của Nhật Bản lần lượt do công Ritsu Doan, Takefusa Kubo, Ayase Ueda vào các phút 31, 49 và 73. Bàn thắng của Bahrain lại là pha can thiệp lóng ngóng của thủ môn Zion Sukuki từ pha chạm bóng của đồng đội Ayase Ueda trước khi bay vào lưới. Như vậy cả bốn bàn thắng của trận đấu đều do các cầu thủ Nhật Bản thực hiện.

Pha đưa bóng vào lưới của Kubo trợ lý căng cờ nhưng trọng tài "soi" lại VAR và đó là bàn thắng hợp lệ cho Nhật Bản. Ảnh: Getty

Nhật đã dần lấy lại niềm tin từ fan Nhật sau trận thua Iraq 1-2 và gặp đối thủ nào cũng để thủng lưới, trong đó có thời điểm đã để Việt Nam vượt lên dẫn.

Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Nhật Bản có vẻ là vị trí của thủ môn Zion Suzuki. Trước khi làm thủ môn số 1 của tuyển Nhật Bản tại Asian Cup thì người gác đền mang hai dòng máu Mỹ - Nhật này mới chỉ khoác áo đội tuyển sáu trận, trong đó có nhiều trận giao hữu và chỉ hai trận ở giải chính thức là vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 mà tuyển Nhật Bản chạm trán với những đội rất yếu.

Ueda "đốt đền" và sau đó lập công chuộc tội bằng bàn thắng thứ ba cho Nhật. Ảnh: Getty

Bây giờ, ở sân chơi Asian Cup, Zion Suzuki lộ khiếm khuyết, tâm lý thi đấu bất an và khả năng làm chủ tình huống cũng như khu vực rất kém, liên tục chịu áp lực và có vẻ đang nỗ lực không mắc sai lầm, chứ chưa góp tiếng nói nhiều vào việc chỉ huy phòng ngự.

HLV Moriyasu biết, toàn đội tuyển Nhật biết cả nước Nhật cũng biết, nhưng không còn cách lựa chọn nào khác hơn. HLV Hajime Moriyasu cũng rất gan góc khi gọi ba thủ môn đều thiếu kinh nghiệm trận mạc quốc tế. Điều này khiến nhà cầm quân Nhật không có đường lùi.

Tuyến trên của Nhật Bản nỗ lực ghi bàn để bù đắp những sai lầm của Suzuki. Các cầu thủ Nhật Bản hiểu rõ vấn đề và bảo vệ cho Suzuki.

Sự chông chênh trong cầu môn buộc phần còn lại của đội tuyển Nhật mỗi khi ra sân phải nỗ lực hơn 100% sức lực, vừa để hỗ trợ tốt nhất cho Suzuki vừa nỗ lực ghi bàn để phòng ngừa những bàn “biếu không” cho đối phương của Suzuki.

Nếu tuyển Nhật vào sâu, vào bán kết, chung kết, hoặc lên ngôi vô địch thì câu chuyện khá thú vị khi họ không có được một “người gác đền” tốt nhất, là “yếu huyệt" của Nhật Bản.

Có khi “tì vết” này lại khiến cho toàn đội Nhật Bản mạnh mẽ hơn nữa và tiến sâu vào giải.

23 giờ ngày 31-1, xác định đội vào tứ kết cuối cùng của cặp đấu Iran - Syria. Vòng tứ kết Asian Cup đã xác định bảy gương mặt gồm Úc, Tajikistan, Jordan, Qatar, Uzbekistan, Hàn Quốc và Nhật Bản.

THANH HÀ