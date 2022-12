Không để chậm trễ, ách tắc trong đăng kiểm

(PLO)- Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các trung tâm đăng kiểm tuyệt đối không để xảy ra ách tắc, chậm trễ trong việc kiểm định phương tiện cho người dân.

Những ngày qua, hoạt động đăng kiểm ở TP.HCM trở nên quá tải sau khi nhiều trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động do sai phạm. Sau TP.HCM, tình trạng quá tải đã xuất hiện ở nhiều trung tâm đăng kiểm các địa phương như Long An, Đồng Nai, Hà Nội…

Tăng số lượng xe kiểm định lên 300 chiếc/ngày

Sáng sớm 27-12, nhiều xe đã xếp hàng kéo dài chờ tới lượt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03S trên đường Lê Quang Đạo, TP Hà Nội. Theo lãnh đạo trung tâm đăng kiểm này, do cuối năm khách hàng mua xe nhiều và cũng như theo chu kỳ kiểm định, mọi người sẽ đổ dồn đi kiểm định ô tô nên đã xảy ra tình trạng đông kín xe. Một phần nữa cũng là do hiệu ứng từ việc nhiều trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM bị đình chỉ, nhiều chủ xe lo ngại khó khăn đăng kiểm nên đưa xe đi đăng kiểm trước hạn.

Ngoài ra, do tháng 1-2023 có nhiều ngày nghỉ (ba ngày nghỉ tết Dương lịch, bảy ngày nghỉ tết Nguyên đán và ngày nghỉ cuối tuần), người dân lo tới gần tết sẽ đông nên đưa xe đi đăng kiểm trước hạn. “Trong ngày hôm qua chúng tôi đã kiểm định được 180 xe, ngày hôm nay áng chừng cũng tương tự” - vị này thông tin.

Tương tự, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62- 01S (phường 5, TP Tân An) sáng 27-12, lượng xe xếp hàng dài chờ đến lượt kiểm định. Theo lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62- 01S, trước đây mỗi ngày trung tâm kiểm định từ 100 đến 120 xe, thế nhưng những ngày qua lượng xe đã tăng lên 300 chiếc/ngày.

Do đó nhân viên phải tăng thời gian làm việc lên 12 tiếng/ngày nhưng chỉ đáp ứng tối đa được 200 xe, lượng xe tồn đọng trong ngày là rất nhiều. Mặt khác, mỗi ngày trung tâm còn phải tốn nhiều thời gian để xử lý trên dưới 30 xe bị sai hồ sơ và khối lượng, chủ yếu là các xe từ nơi khác đến đăng kiểm.

Ông Hồ Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62- 01S (Sở GTVT tỉnh Long An), cho biết những xe sai hồ sơ làm mất thời gian của đăng kiểm viên, ngoài việc đăng kiểm bình thường thì kỹ thuật vừa còn phải tra cứu, đối chiếu cơ sở dữ liệu nên rất mất thời gian. Mấy hôm nay lực lượng bảo vệ túc trực bên ngoài để sắp xếp xe, thanh tra giao thông và CSGT cũng hỗ trợ giúp giữ gìn trật tự, đậu xe được gọn gàng hơn.

Tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-02D (thị trấn Bến Lức) tình trạng cũng tương tự khi lượng xe đăng kiểm xếp hàng từ trong trung tâm kéo dài ra cặp theo tuyến quốc lộ 1.

Không để ách tắc, chậm trễ đăng kiểm

Trước tình trạng quá tải ở các trung tâm đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) đã có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới yêu cầu nâng cao vai trò trách nhiệm, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu kiểm định xe của nhân dân tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trong dịp tết Dương lịch.

Theo đó, Cục ĐKVN yêu cầu các đơn vị đăng kiểm phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT về việc đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Bố trí thêm người làm thêm giờ để đảm bảo duy trì hoạt động ổn định nhằm giải quyết nhu cầu kiểm định xe tăng cao của người dân. Đặc biệt phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, quy định, tiêu chuẩn và các hướng dẫn có liên quan trong công tác kiểm định xe cơ giới.

Các đơn vị đăng kiểm cũng cần thực hiện các nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra và đánh giá trung thực, khách quan các khiếm khuyết, hư hỏng của xe cơ giới khi vào kiểm định theo quy định tại Bảng 1 Phụ lục II của Thông tư 16/2021 của bộ trưởng Bộ GTVT theo hướng nhanh và thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cục ĐKVN cũng khẳng định các hạng mục được đánh giá thuộc khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng là hư hỏng không gây mất an toàn kỹ thuật, ô nhiễm môi trường khi xe cơ giới tham gia giao thông.

Cụ thể, các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thực hiện việc cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe với những trường hợp: Màu sơn không đúng với giấy đăng ký xe; cửa, khóa cửa và tay nắm cửa đóng, mở không nhẹ nhàng; bậc lên xuống gỉ, thủng... “Trường hợp có vướng mắc liên hệ Cục ĐKVN thông qua Phòng Kiểm định xe cơ giới theo số điện thoại 0243.768.4706 để kịp thời giải đáp…” - Cục ĐKVN yêu cầu.

Cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục ĐKVN, cho hay vừa có chuyến công tác vào TP.HCM để chỉ đạo, chấn chỉnh công tác đăng kiểm ở địa phương và các trạm đăng kiểm phía Nam. Theo ông An, thời gian qua xảy ra một số vi phạm trong hoạt động đăng kiểm ở các tỉnh, thành phía Nam và công an đã khởi tố, xử lý nhiều cá nhân.

“Đây là hoạt động cần thiết của cơ quan chức năng, giúp hoạt động đăng kiểm đi vào nề nếp” - ông An nói và cho hay mục tiêu của hoạt động đăng kiểm hướng đến là các xe khi lưu thông phải đảm bảo an toàn. Vì vậy, để đạt mục tiêu trên, Cục ĐKVN đang phối hợp với công an để xử lý các cá nhân vi phạm, đồng thời chấn chỉnh hoạt động này.

Ông An cũng cho hay ngay sau khi công an phát hiện các vụ việc tiêu cực ở các trạm đăng kiểm, lãnh đạo cục đã phân công ông vào các tỉnh phía Nam chỉnh đốn hoạt động của các trạm.•

Thêm hai trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM bị tạm dừng hoạt động Cục ĐKVN vừa ra quyết định tạm đình chỉ ba tháng đối với đơn vị đăng kiểm 50-05V (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM); đơn vị đăng kiểm 50-03V tại phường Tam Bình và chi nhánh tại phường Linh Trung (TP Thủ Đức). Thời hạn kể từ ngày 26-12-2022 đến hết ngày 25-3-2023. Nguyên nhân do hai đơn vị này vi phạm quy định tại Nghị định 139/2018 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

NHÓM PV