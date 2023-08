Không được để thiếu điện, xăng dầu...trong mọi tình huống

(PLO)- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải bảo đảm trong mọi tình huống không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu, điện.

Chiều 22-8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì buổi làm việc với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về năng lượng với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống từ nay đến năm 2024.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự báo thời gian tới thị trường thế giới về nguyên, nhiên liệu sơ cấp, đầu vào của sản xuất vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn.

Do vậy, Tư lệnh ngành Công Thương yêu cầu các đơn vị phải bằng mọi cách không được để thiếu điện, thiếu than, thiếu xăng dầu và khí đốt cho nền kinh tế trong mọi tình huống.

Đối với lĩnh vực xăng dầu, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tăng năng lực khai thác và chế biến sản phẩm dầu khí, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mở rộng công suất Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Ngoài nguồn sản xuất trong nước, Bộ trưởng Công Thương cũng yêu cầu rõ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), PVN chủ động nhập khẩu xăng dầu để bảo đảm đủ nguồn cung cho thị trường, kể cả sản lượng được phân giao/bổ sung và sản lượng theo nhu cầu thị trường, nhất là thời điểm Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ngừng hoạt động để bảo dưỡng từ 25-8 tới đây.

“Các tập đoàn phải bảo đảm trong mọi tình huống không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu ở mọi phân khúc” - Bộ trưởng Diên nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp này chú trọng cập nhật, đề xuất Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương những vấn đề mới phát sinh cần giải quyết tháo gỡ, đặc biệt là những chi phí thực tế phát sinh trong cơ cấu giá cơ sở định mức kinh doanh xăng dầu.

Ngoài giao nhiệm vụ cho các tập đoàn, Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NQ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu để trình Chính phủ ban hành.

Về vấn đề cung ứng điện, Bộ trưởng Diên yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khắc phục triệt để những hư hỏng, sự cố các nhà máy, tổ máy nhiệt điện, thủy điện trong phạm vi quản lý. Đẩy mạnh tiến độ, hoàn thành các công trình dự án về nguồn, lưới điện truyền tải, không để chậm nguồn. Đối với các dự án điện tái tạo chuyển tiếp, Bộ trưởng yêu cầu EVN tiếp tục đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng giao EVN phối hợp với Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) trong vận hành hệ thống điện, nỗ lực tuyên truyền, vận động khách hàng lớn điều chỉnh biểu đồ sử dụng điện trong giờ cao điểm, góp phần điều hòa sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với TKV, Bộ trưởng đề nghị tuyệt đối tuân thủ biểu đồ cung cấp than và chỉ thị của Chính phủ về cung ứng than cho phát điện, tăng năng lực khai thác trong nước và chủ động nhập khẩu để cung cấp đủ than cho phát điện.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các Tập đoàn, Tổng công ty theo quy định, kịp thời tham mưu, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các tập đoàn, tổng công ty…

AN HIỀN