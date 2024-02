Không khí những ngày đầu xuân tại Đà Nẵng, Tây Ninh - 2 điểm đến thu hút đông đảo du khách

(PLO)- Hai ngày đầu năm mới, bên cạnh những điểm đến có nhiều hoạt động vui chơi Tết với lễ hội và sự kiện sôi động như Bà Nà Hills hay công viên Châu Á của Đà Nẵng, các điểm du lịch tâm linh như Núi Bà Đen, Tây Ninh cũng thu hút hàng chục ngàn lượt khách du xuân, cầu an lành, may mắn.

‘Thiên đường hoa’ đỉnh Bà Nà dịp Tết

Đến Đà Nẵng những ngày đầu xuân, Bà Nà là lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách. Thời tiết năm nay khô ráo, thích hợp cho những chuyến du xuân. Theo chia sẻ của khu du lịch Sun World Ba Na Hills, ngay từ những ngày mùng 1, mùng 2 Tết, KDL đã đón hàng ngàn du khách mỗi ngày đến thưởng ngoạn khung cảnh ngập tràn sắc hoa trải dài khắp đỉnh núi.

Du khách đặc biệt thích ngắm hoa đào chuông, loài hoa biểu tượng của Bà Nà vào mùa xuân. Hơn 100 ngàn bông hoa tulip với hơn 10 loại khác nhau, tập trung ở khu vực đài phun nước và con đường Carnival, cũng khiến du khách ngỡ như du ngoạn châu Âu.

Cảnh quan bài trí độc đáo cũng là điểm thu hút của KDL trên đỉnh Núi Chúa mỗi dịp Tết đến, xuân về. Tại khu vực đài phun nước, ngoài những tiểu cảnh, đại cảnh mang hương sắc mùa xuân, du khách còn được gặp gỡ, check in với những mô hình thiên thần mùa xuân chỉ thường được thấy trong những câu chuyện cổ tích, mô phỏng những loài hoa trên đỉnh Bà Nà.

Chị Thuỳ Minh - du khách từ Hội An hứng khởi: “Mỗi lần lên Bà Nà dịp Tết tôi lại bất ngờ với những tiểu cảnh được bài trí công phu và đẹp mắt. Hoa xuân Bà Nà đẹp số 2 thì hiếm thấy nơi nào số 1. Rất ấn tượng.”.

Khu vực Cầu Vàng như thường lệ vẫn luôn là toạ độ “check-in" được du khách ưa thích. Những ngày đầu xuân, khung cảnh nơi đây càng lung linh, huyền ảo tựa tiên cảnh chốn trần gian với mây bảng lảng vờn trên núi non hùng vĩ và rừng nguyên sinh trùng điệp.

Ngoài ngắm hoa xuân và “check-in" Cầu Vàng, du khách còn thích thú trải nghiệm không gian văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam với hình ảnh bánh chưng, pháo đỏ, mâm ngũ quả, hoa đào hay những trò chơi dân gian đậm đà bản sắc Việt tại vườn Hội An, trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết, thưởng thức những món ăn thuần Việt.

Những show trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế cũng là điểm nhấn với du khách đến đây dịp Tết. Vừa đặt chân tới vườn Hội An, du khách đã được vang bên tai những bản hòa tấu đặc sắc lần đầu tiên được Sun World Ba Na Hills mang đến trong chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng xuân Giáp Thìn.

Hàng ngày, vào hai khung giờ 11h20 và 13h20 là thời gian của những vũ điệu vui nhộn, quyến rũ và những giai điệu mang âm hưởng mùa xuân đầy vui tươi, rộn rã trong show diễn chính mang chủ đề “Bản giao hưởng mùa xuân” tại khu vực Quảng trường Nhật thực.

Du khách hào hứng khi được cùng lưu giữ những khoảnh khắc đầu xuân cùng những nghệ sĩ nước ngoài hóa thân thành những nàng tiên, chàng tiên mùa xuân trong điệu nhảy dây cầu vồng đặc sắc.

Mê say tại ‘Chợ Tết Vui Phết’

Tại khu vực trung tâm thành phố, Công viên Châu Á - Asia Park mở cửa từ mùng 2 Tết, sôi động với “Phiên Chợ Tết Vui Phết” mà điểm nhấn là con đường 5000 chiếc đèn lồng đỏ rực cùng vô số trải nghiệm thú vị.

Ngày mở cửa, Công viên chào đón du khách “xông đất" bằng các màn trình diễn múa Lân Sư Rồng Mai Hoa Thung vô cùng đặc sắc vốn đã là thương hiệu của Công viên châu Á.

Ngoài “check-in" tại các tiểu cảnh hoa rực rỡ và con đường đèn lồng đỏ, du khách tập trung đông đúc nhất tại khu vực trải nghiệm 22 gian hàng ẩm thực, xem ông đồ viết thư pháp, vẽ chân dung hay check in với nghệ sĩ body-painting...

Nhiều du khách lớn tuổi cũng tới với chợ Tết của Asia Park bởi sức hấp dẫn của các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc đặc sắc. Còn du khách trẻ hào hứng với những phần trình diễn âm nhạc sôi động buổi tối do các ban nhạc trẻ biểu diễn tại sân khấu Sun Wheel. Các em nhỏ thì vô cùng phấn khích với các tiết mục múa rối nước hấp dẫn tại khu vực Thuyền rồng.

Khu vực Công viên APEC năm nay cũng thu hút đông du khách khi diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mang tên “WOW! Tết Rồng" vào mỗi tối từ mùng 2 đến mùng 5 Tết. 30 nghệ sỹ quốc tế từ Sun World Ba Na Hills đã mang đến những tiết mục biểu diễn đa dạng từ múa, samba đến cancan, lan toả tới du khách một không khí sôi động ngập tràn vào những ngày đầu xuân.

Du xuân vãn cảnh, hành hương tới núi Bà, Tây Ninh

Những ngày đầu năm mới, du khách náo nức về Tây Ninh du xuân tại núi Bà Đen - điểm đến tâm linh nổi tiếng bậc nhất Đông Nam Bộ, cầu bình an may mắn tại hệ thống các chùa Núi Bà nổi tiếng linh thiêng và chiêm bái cầu an trước Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn và tôn tượng Bồ tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn bậc nhất thế giới được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch ngự trên nóc nhà Nam Bộ.

Ngay từ đêm 30 Tết và rạng sáng mùng 1, du khách đã tấp nập tới dự Hội xuân Di Lặc trên núi Bà Đen, xem biểu diễn lân sư rồng, trình diễn nghệ thuật kết hợp các vũ điệu dân gian truyền thống, thưởng thức show nhạc nước ấn tượng ngay dưới chân đại Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc và gửi gắm ước nguyện về một năm mới hỷ lạc trước tôn tượng Bồ Tát Di Lặc.

Năm nay, show trình diễn ánh sáng và nhạc nước là điểm nhấn mới độc đáo khiến du khách không ngừng trầm trồ về những trải nghiệm liên tục được bồi đắp trên đỉnh núi Bà. Show được bắt đầu từ 18h30 hàng ngày.

Tại Núi Bà Đen năm nay, du khách cũng được chiêm ngưỡng hàng vạn gốc hoa, đặc biệt là đủ sắc màu hoa tulip cùng với không gian đậm sắc xuân đã được chuẩn bị từ sớm chào mừng Hội Xuân Di Lặc năm Giáp Thìn.

Từ ngày 13-2 (mùng 4 Tết), du khách đến với núi Bà Đen sẽ càng nhộn nhịp hơn nữa khi KDL chính thức khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen 2024 với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh”. Hội xuân năm nay tiếp tục được tổ chức quy mô với màn pháo hoa tầm cao cùng nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc sắc trong suốt tháng Giêng năm Giáp Thìn.

H.T