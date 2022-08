Kích cỡ có làm giảm phong độ đàn ông?

Các nhà nghiên cứu đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát trên quy mô toàn cầu để có cái nhìn tổng quan về “bảng xếp hạng” kích cỡ cậu nhỏ.

Chiều dài “của quý” của đàn ông trên thế giới

Thậm chí, họ đã mô tả bằng biểu đồ các vùng trên thế giới với các mảng màu để thêm phần trực quan sinh động. Có thể thấy, chiều cao chưa chắc đã quyết định đến chiều dài của các quý ông.

Theo đó, Congo là quốc gia mà đàn ông có kích thước “cậu nhỏ” dài nhất thế giới, tiếp đến là Ecuador và Ghana. Các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, là nơi đàn ông có “kích cỡ” khiêm tốn hơn so với các khu vực khác trên thế giới. Có sự khác nhau này chủ yếu là do đặc trưng về chủng tộc. Việc so sánh số đo của người Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung với các quốc gia đến từ châu Phi hay Nam Mỹ là rất khập khiễng.

Theo nhiều nghiên cứu, chiều dài trung bình của dương vật đàn ông Việt Nam khoảng 11-13cm khi cương cứng. Tuy nhiên, nếu “của quý” của ai đó ngắn hơn thì cũng không nên lo lắng vì theo các thống kê thì khi “cậu nhỏ” ngắn hơn 9cm khi cương thì mới được coi là dương vật ngắn. Các khảo sát tâm lý học cũng cho thấy rằng phụ nữ không quan tâm quá nhiều đến kích cỡ như bản thân người đang sở hữu chúng. Với nữ giới, cảm xúc nồng nhiệt và cách thể hiện ân cần mà đối tác mang lại là điều mà họ luôn tìm kiếm.

Tuy vậy, trên thực tế, nhiều nam giới vẫn bị ám ảnh bởi chuyện dài, ngắn, xem như đó là dấu hiệu của sức mạnh và bản lĩnh. Câu hỏi “làm sao tăng kích cỡ” vẫn được đặt ra nhưng về cơ bản, không có loại thuốc nào có thể khiến “cậu nhỏ” dài ra. Phương pháp phẫu thuật thường chỉ áp dụng cho những trường hợp dương vật bị cong, vênh, dị tật… Việc sử dụng các loại thuốc bôi, uống, xịt được bán trôi nổi trên thị trường có thể gây hậu quả tiền mất tật mang, có nguy cơ làm biến đổi cấu trúc, tổn thương dây thần kinh, thể hang dương vật, dẫn đến rối loạn chức năng tình dục về sau.

Phong độ quan trọng hơn kích cỡ

Thay vì ám ảnh về chiều dài hay kích cỡ thì quý ông nên chăm sóc tốt cho sức khỏe toàn thân và sức khỏe sinh lý của mình. Vì cho dù kích cỡ có “hoành tráng” đến mấy nhưng nếu gặp các vấn đề như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương thì chất lượng đời sống chăn gối cũng sẽ bị giảm sút.

Hiện có khoảng 50% đàn ông trên 40 tuổi thường phải đối diện với tình trạng rối loạn cương. Rối loạn cương thường xuất hiện cùng với quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể do sự thiếu hụt Testosterone (hormone sinh dục nam) và Nitric Oxide (yếu tố quan trọng của mạch máu và tham gia vào quá trình cương dương). Hiện nay, rối loạn cương đang ngày càng trẻ hóa và đây là điều đáng lo hơn cả chuyện kích thước “cậu nhỏ”.

Để có đời sống sinh lý sung mãn, quý ông nên chăm sóc tốt cho sức khỏe bản thân, cải thiện tình trạng rối loạn cương, tăng cường sinh lực phái mạnh. Khi sức mạnh và sự tự tin trở lại thì “kích cỡ” sẽ không còn là vấn đề quá quan trọng.

Hiện có nhiều cách để nâng cao đời sống sinh lý cho quý ông như tập luyện các bài tập chuyên về cải thiện rối loạn cương, tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ. Ngoài ra, nam giới nên dùng thêm sản phẩm hỗ trợ có tác dụng thúc đẩy cơ thể sản sinh Testosterone nội sinh và Nitric Oxide một cách tự nhiên và an toàn.

