Kiều hối 'chảy' về TP.HCM bất ngờ tăng mạnh

Ngày 23-10, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM cho biết: Đến cuối tháng 9 vừa qua, lượng kiều hối chuyển về địa bàn thành phố đã đạt gần 6,7 tỉ USD, bằng và vượt cả năm 2022.

Như vậy, kiều hối chuyển về thành phố 9 tháng năm 2023 đạt mức tăng trưởng cao, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 101,3% so với cả năm 2022. Riêng quý III năm nay, lượng kiều hối chuyển về đạt gần 2,4 tỉ USD, tăng 6,2% so với quý II.

Trong đó, lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng lượng kiều hối chảy về thành phố, chiếm 53,1% và tăng 19,8% so với quý trước.

Kiều hối góp phần bảo đảm quan hệ cung cầu ngoại tệ, hỗ trợ ổn định tỉ giá...

Lượng kiều hối chuyển về tăng trưởng tốt có tác động hỗ trợ và tích cực đối với thị trường tiền tệ, ngoại hối. Kiều hối là một trong những nguồn cung ngoại tệ góp phần bảo đảm quan hệ cung cầu ngoại tệ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho chính sách tiền tệ, tỉ giá và thị trường ngoại hối.

"Điều này lại càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh các đồng tiền mạnh biến động, lạm phát tại một số quốc gia gây áp lực nhất định đến tỉ giá và mối quan hệ tỉ giá - lãi suất và lạm phát.

Lượng kiều hối chuyển về tăng trưởng tốt tiếp tục là nguồn lực vàng cho phát triển kinh tế xã hội nói chung và thành phố nói riêng, tạo điều kiện cho người dân, người nhận kiều hối cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời kích thích thị trường lao động phát triển", ông Lệnh nói.

THÙY LINH