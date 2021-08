Đại diện Satra cho biết, trong ngày hôm qua (23-8), ba siêu thị và hơn 100 các cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods thuộc hệ thống bán lẻ Satra tạm ngừng phục vụ khách hàng đến mua trực tiếp. Thay vào đó hệ thống bán lẻ này tập trung tiếp nhận đơn hàng từ các địa phương gửi đến hoặc phục vụ cho lực lượng đi chợ hộ vào mua sắm thay người dân.

Cụ thể Satramart Siêu thị Sài Gòn trong ngày hôm qua đã giao được 82 combo (trung bình 300.000 đồng/combo) cho người dân các phường 1 và 8.

Thông qua nhu cầu thực tế, Ban Giám đốc siêu thị cùng lãnh đạo các địa phương trên địa bàn quận 10 thống nhất kế hoạch đưa ra combo dùng trong một tuần trị giá từ 700.000-1.000.000 đồng/combo, theo yêu cầu của nhiều hộ dân. Dự kiến một hai ngày tới sẽ gửi danh sách các gói combo tuần gửi các địa phương cho người dân đặt hàng.

“Hiện nay, việc bán hàng được triển khai thông qua phường, do đó người dân không nên đặt hàng ở đường link nào khác để tránh bị lừa”, bà Đỗ Thị Dậu, Giám đốc Satramart Siêu thị Sài Gòn khuyến cáo.



Thông báo từ Satra Foods tạm ngừng phục vụ khách hàng đến mua trực tiếp.

Tương tự, Satramart Siêu thị Phạm Hùng tiếp tục phối hợp cùng chính quyền các ấp 4, 4A, 4B, 4C, khu dân cư Trung Sơn thuộc xã Bình Hưng huyện Bình Chánh cùng lên thực đơn các gói combo để phù hợp và phục vụ tốt nhất cho người dân những nơi này.

Những người dân ở các xã Trung An, Phú Mỹ Hưng, Trung Lập Hạ và thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi đã nhận được các thực đơn “combo” của Satramart Siêu thị Củ Chi.

Bên cạnh đó, với 300 combo đã được giao cho UBND xã Trung An, siêu thị Củ Chi còn đã giao 500 suất cơm sáng, trưa, chiều cho lực lượng chống dịch hai xã Trung An và Phú Hòa Đông cùng hơn 750 suất cơm cho khu cách ly tại trường Mầm non 2 xã Trung An.

Đại diện siêu thị Củ Chi cho biết thực đơn các suất cơm khá phong phú do siêu thị có sẵn khu vực chế biến bánh ngọt nên các suất ăn có thể thay đổi thành bánh mì kẹp trứng....giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Đặc biệt, bánh mì sản xuất đến đâu là hết đến đó, siêu thị không kịp đáp ứng cho khách hàng.

Dù có danh sách combo “khủng” nhưng Siêu thị Củ Chi vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên để cùng hoàn thiện các combo nhằm phục vụ tốt nhất, kịp thời nhất nhu cầu của mỗi người dân.

"Với địa bàn hoạt động trải dài khắp các quận, huyện TP.HCM, Ban lãnh đạo Trung tâm Điều hành chuỗi Satrafoods cũng đã nỗ lực liên hệ với các phòng kinh tế trên địa bàn nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người dân có thể tiếp cận các chợ truyền thống thu nhỏ là Satrafoods”.