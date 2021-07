Từ 26-7, các sàn thương mại điện tử (TMĐT) thừa nhận đã có rất nhiều tài xế giao hàng bị kiểm tra và nhắc nhở để tuân thủ các quy định phòng chống dịch theo Chỉ thị 12 về việc tăng cường một số biện pháp phòng dịch của Chỉ thỉ 16.



Sàn thương mại điện tử "chạy đua" để thực hiện các yêu cầu nhận diện cho shipper trong khi thực hiện chỉ thị 12 tăng cường một số biện pháp của chỉ thị 16. Ảnh: Thu Hà

Theo đó, ngay sau khi nắm được công văn số 2491/UBND-ĐT của UBND TP.HCM về việc tăng cường quản lí hoạt động xe một số ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu khi TP đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, các sàn đã nhanh chóng lên kế hoạch thực hiện.

Sáng 27-7, trao đổi với PLO, đại diện sàn thương mại điện tử (TMĐT) Shopee cho biết, sàn đã nắm được thông tin hướng dẫn của UBND TP.HCM về các yêu cầu dành cho người giao hàng (shipper) đẻ được lưu thông trong thời gian hiện nay.

Vị này cho biết hiện đơn vị đang làm việc chặt chẽ với cơ quan chức năng để có phương án hoạt động theo hướng đảm bảo tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, đồng thời đáp ứng được nhu cầu giao nhận hàng thiết yếu.

Đại diện sàn Shopee thông tin: "Việc kiểm tra, kiểm soát tài xế giao hàng nhằm tuân thủ các quy định phòng chống dịch là hết sức cần thiết. Trong giai đoạn này, chúng tôi cũng đang đề xuất hướng đến việc kiểm tra nhân viên giao hàng thông qua mã QR hoặc thẻ điện tử định danh nhân viên giao hàng"

Tuy nhiên đại diện sàn Shopee cũng thừa nhận họ đang gặp vướng mắc trong việc chuẩn bị các yêu cầu nhận diện dành cho shipper bởi thời gian chuẩn bị quá gấp rút.

"Chúng tôi đang gặp khó trong việc tìm kiếm công ty, cơ sở in ấn. Ngoài việc mất nhiều thời gian in ấn, việc phân phối đến từng tài xế giao hàng cũng gặp nhiều khó khăn, do phải tập hợp và hướng dẫn đến đông đảo tài xế, điều này có thể ảnh hưởng đến quy định phòng dịch"- vị này cho biết.

Điều này cũng được ông Ngô Hoàng Gia Khánh, Phó Tổng Giám đốc Phát triển doanh nghiệp Tiki bày tỏ khi trao đổi về những khó khăn mà sàn đang gặp phải trong việc triển khai các nhận diện dành riêng shipper.

Ông Khánh cho biết do thời gian chuẩn bị các yêu cầu nhận diện shipper quá gấp nên sàn này chưa kịp làm bảng tên cho tất cả đội ngũ giao hàng của mình. Ông cũng bày tỏ mong muốn có hướng dẫn rõ hơn về nội dung trên bảng tên, ví dụ chỉ cần ghi tên hay cần thêm thông tin khác như ngày tháng năm sinh, địa chỉ…

"Từ trước khi có văn bản hướng dẫn của TP yêu cầu đăng ký danh sách shipper cho Sở Công thương, chúng tôi đã làm việc này rồi. Ngoài ra, sàn trang bị đầy đủ bao tay, nước sát khuẩn, thực hiện test COVID-19 thường xuyên cho shipper, dồn toàn bộ nguồn vắc-xin được phân bổ để ưu tiên tiêm cho khoảng 50% shipper và nhân viên kho… Chúng tôi cũng quy định bắt buộc giao hàng không tiếp xúc để bảo vệ shipper lẫn khách hàng" - ông Khánh thông ti.

Trong khi đó, từ ngày 26-7, sàn Sendo đã gửi thông tin tới khách hàng của mình về việc khuyến khích người tiêu dùng đặt các sản phẩm thiết yếu để có thể đẩy nhanh quá trình giao vận. Theo đó các sản phẩm không thiết yếu khác khi mua trên sàn sẽ có thể bị giao chậm, trì hoãn trong 14 ngày. Điều này được Sendo lí giải là nhằm đồng hành cùng chính quyền và nhân dân chống dịch COVID-19.

Đại diện sàn này cũng cho hay, sàn đang làm việc sâu sát với các đối tác vận chuyển của sàn tại TP.HCM như GHN, Grab… để cùng thỏa thuận việc thực hiện các yêu cầu của TP đối với lực lượng shipper.

"Về cơ bản các đối tác vận chuyển đã phần nào đáp ứng được yêu cầu về bảng tên, băng tay... Hiện chúng tôi cũng đẩy mạnh ưu tiên giao nhận mặt hàng thiết yếu và gửi thông báo tới khách hàng về việc giao chậm đối với các mặt hàng không thiết yếu trong giai đoạn cao điểm này"- đại diện sàn Sendo cho biết.

Đại diện sàn Vỏ sò (Voso thuộc ViettelPost) cũng cho hay ngay sau khi nhận được công văn số 2491/UBND-ĐT của UBND TP.HCM, đơn vị đã nhanh chóng phổ biến đến 100% nhân viên tại TP.HCM.

"Cùng với nhận diện áo, sọt, mũ bảo hiểm, thẻ nhân viên, hiện tại, chúng tôi đã cập nhật tính năng QRcode định danh user (hiển thị đầy đủ thông tin về shipper), để thuận tiện trong việc quản lý của địa phương.

Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai mô hình một nhân viên phụ trách một địa bàn nhỏ nhất định, phục vụ toàn trình từ nhận và giao đơn ngay từ thời điểm đầu TP.HCM có dịch, từ đó hạn chế được thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, lây lan dịch trong cộng đồng"-đại diện sàn cho biết.

Vị này thông tin thêm, hiện đơn vị nói chung và Voso nói riêng cũng đã điều chỉnh lại quy trình vận hành và thời gian làm việc của bưu tá sau khi TP.HCM áp dụng các biện pháp giãn cách.

"Theo đó, bưu tá sẽ kết thúc lịch giao vào 17 giờ để đảm bảo thực hiện đúng chỉ thị của thành phố. Để đảm bảo đơn hàng đến được tới tay người cần nhận, đặc biệt với đơn hàng là thực phẩm tươi, rau củ quả, chúng tôi đang phối hợp với các nhà cung cấp tạo combo và khuyến khích khách hàng đặt mua, gom đơn theo tuyến phố, chung cư"- vị này nói.

Được biết hiện nay các shipper thuộc Viettelpost đã được tiêm vacxin COVID-19 để đảm bảo an toàn khi làm việc.