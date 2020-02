Cận cảnh An Đông Plaza 'đông cứng' giữa khung giờ sầm uất nhất

Ngày 20-2, vào khung giờ hoạt động sầm uất nhất là 11h-16h nhưng tình hình mua sắm tại trung tâm thương mại An Đông Plaza (quận 5, TPHCM)- chuyên bán sỉ và lẻ các mặt hàng chính như trang sức, giày dép, túi xách, đồ mỹ nghệ ...rất vắng vẻ.

Theo một số tiểu thương, từ khi xảy ra dịch COVID-19 không khí mua bán không còn sầm uất nữa.

“Tôi mở hàng khai trương đúng vào mùng 6 Tết nhằm ngày 29-1 nhưng chỉ bán được duy nhất ngày đó. Còn lại từ đầu tháng 2 đến nay tôi không bán được món hàng nào vì không có khách du lịch. Trong khi ngành hàng mỹ nghệ chỉ trông mong vào khách du lịch”, bà Vân Trang tiểu thương ngành hàng mỹ nghệ kể.

Tại tầng 1, bà Phương Anh, một chủ sạp cho biết, khai trương hôm mùng 9 Tết nhưng tới thời điểm này là 19 ngày mà chỉ bán tổng cộng chưa được ba triệu đồng.

“Lo sợ dịch nên không ai đi mua sắm. Khách hàng không có thì bán cho ai”, bà Phương Anh than thở.



Tương tự bà Thái Vân, chủ sạp 1A44 chuyên bán quần áo sản xuất trong nước cho biết, nhiều nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất may hàng thời trang cùng rất nhiều mặt hàng khác không còn để nhập. Nếu tình hình này kéo dài, cơ sở sẽ phải cho công nhân tạm nghỉ.

“Trước tình cảnh thê thảm này, chỉ mong có chính sách hỗ trợ giảm 50% thuế để tiểu thương vượt qua giai đoạn này”, bà Thái Vân kiến nghị.

Bà Mỹ Duyên kinh doanh thời trang cho biết, với cảnh mua bán ế ẩm này chúng tôi phải xin giảm thuế, chứ không kham nổi.

Trước đó, tập thể tiểu thương chợ An Đông đã gửi đơn lên lãnh đạo UBND quận 5, lãnh đạo Công an quận 5, lãnh đạo Chi cục Thuế quận 5, Ban quản lý chợ An Đông xin xem xét giảm 50% thuế hằng tháng trong thời gian từ ba đến sáu tháng và bắt đầu tính từ tháng 2-2020 cho toàn bộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ.

Theo các tiểu thương, do dịch cúm COVID-19, từ sau tết nguyên đán đến nay mãi lực tại chợ gần như bằng 0. Mọi hoạt động kinh doanh tại chợ gần như “đông cứng” hoàn toàn. Người dân không dám đến chợ mua hàng, không dám tập trung vào những nơi đông người như khuyến cáo của các ngành chức năng đưa ra. Doanh thu sụt giảm trầm trọng.

Dưới đây là một số hình ảnh mua bán tại Trung tâm thương mại An Đông Plaza:



Trung tâm thương mại An Đông Plaza vắng khách.



Nhiều sạp mở cửa ngồi chờ khách.



Nhân viên bán hàng tụ tập vui chơi giải trí giết thời gian.



Lác đác vài khách hàng.



Cảnh vắng lặng tại gian hàng trang sức.







Tiểu thương rất "nhàn " vì không có khách