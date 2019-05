Cận cảnh Auchan 'vỡ trận' do dân đổ xô mua hàng giảm giá

Trong đợt giảm giá cuối cùng trước khi Auchan chào tạm biệt thị trường Việt Nam, người dân tại TP.HCM đổ xô, chen chúc để mua sản phẩm.

Theo ghi nhận của phóng viên PLO, sáng 22-5, các hệ thống siêu thị Auchan Phạm Văn Hai, Auchan Trường Sơn (Q10), Auchan Phạm Văn Đồng (Gò Vấp)... luôn trong tình trạng quá tải lượng người mua sắm. Thậm chí hàng hóa trong siêu thị bị người dân làm rơi vãi, hoặc "dùng thử" trước khi thanh toán.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi tại các hệ thống siêu thị Auchan:



Dòng xe nối đuôi nhau và siêu thị mua sắm



Siêu thị phải dán bảng hết chỗ để xe và thông báo để xe phía công viên đối diện



Người dân đổ xô, chen chúc để lựa chọn cho mình món hàng ưng ý

Tại hệ thống Phạm Văn Đồng lượng khách quá đông khiến siêu thị phải đóng mở cửa theo từng đợt ngắn để đảm bảo an ninh.



Hàng trăm người mua sắm xếp hàng đợt tới lượt vào siêu thị. Người mua xong thì tất bật phân loại hàng.



Tranh thủ đợt giảm giá 20-50% của siêu thị Auchan, người dân tranh gom hàng, đóng thành từng thùng cát tông to. Chị Hương (Q10) chia sẻ: "Tranh thủ siêu thị xả hàng, tôi vào gom bột giặt, nước xả để dùng dần. Nhìn chung rẻ hơn nhiều so với bên ngoài". Không chỉ người dân, những nhà bán lẻ cũng tranh thủ gom hàng, đơn cử anh Trịnh Văn Thanh (Quận 3) cho biết: "Gia đình tôi bán tạp hóa, nên tranh thru vô đây gom hàng giảm giá để về bán. Kiếm chút lời".



Người tiêu dùng tranh nhau lựa chọn khiến hàng hóa rơi khỏi giá đỡ và nằng vương vãi trên sàn nhà. Nhân viên Auchan phải liên tục xếp lại hàng hóa, nhưng không kịp trước sự "vỡ trận" của người mua hàng.



Thậm chí trái cây (táo) bị khách hàng "ăn thử"... rồi để lại gian hàng. Ảnh: Cao Lĩnh



Nước uống cũng được "thử" trước khi mua...



Một chai nước và ly được vị khách nào đó uống và đặt... ngay ngắn trên giá



Bánh cũng được người mua mở ra để thử nghiệm...chất lượng. Ảnh: Cao Lĩnh

Như PLO đã đưa tin, trong đầu tháng 6 tới đây, 15 siêu thị tại TP.HCM, Hà Nội và Tây Ninh sẽ chính thức đóng cửa. Hiện tại vẫn chưa có thông tin, chuỗi bán lẻ này sẽ thuộc về tay nhà kinh doanh nào.