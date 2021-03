Chiều nay giá xăng tiếp tục tăng nhẹ, giá dầu giảm

Chiều nay, 27-3, Liên Bộ Tài chính - Công Thương có quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng, dầu. Theo đó, giá các mặt hàng xăng tăng nhẹ, trong khi đó giá dầu giảm nhẹ.



Cụ thể, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG), giá xăng E5 tăng lên 17.851 đồng/lít, tăng 129 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.



Bộ Công Thương cho biết nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.900 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.029 đồng/lít và giá bán là 19.751 đồng/lít.



Giá xăng RON95 tăng 165 đồng/lít so với kỳ điều hành trước lên mức 19.046 đồng/lít. Nếu không chi Quỹ BOG 1.050 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.215 đồng/lít và giá bán là 20.096 đồng/lít.



Giá dầu diesel còn 14.243 đồng/lít, giảm 158 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Nếu không chi Quỹ BOG 500 đồng/lít thì giá sẽ tăng 342 đồng/lít và giá bán là 14.753 đồng/lít.



Giá dầu hỏa giảm 169 đồng/lít còn 13.004 đồng/lít. Nếu không chi Quỹ BOG 500 đồng/lít thì giá sẽ tăng 331 đồng/lít và giá bán là 13.504 đồng/lít.



Dầu mazut 13.757 đồng/kg, giảm 12 đồng/kg so với kỳ trước. Nếu không chi Quỹ BOG 600 đồng/kg thì giá sẽ tăng 588 đồng/kg và giá bán là 14.357 đồng/kg.



Theo Bộ Công Thương, trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao.



Kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; tiếp tục chi ở mức cao Quỹ BOG đối với tất cả các loại xăng dầu: xăng E5 ở mức 1.900 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 1.050 đồng/lít, dầu diesel ở mức 500 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 600 đồng/kg.



Thời gian áp dụng từ 15 giờ chiều nay.

Giá xăng A95, E5 lại đồng loạt tăng mạnh từ chiều nay (PLO)- Từ chiều 12-3, giá xăng E5 tăng lên 17.722 đồng/lít, giá xăng A95 tăng lên 18.881 đồng lít.