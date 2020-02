Đà Nẵng: Lo doanh nghiệp phá sản trên diện rộng vì COVID-19

Ngày 20-2, ông Hà Đức Hùng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, cho hay hội vừa có công văn gửi Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) do dịch COVID-19.



Du lịch là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Ảnh: TA

Ông Hùng cho hay dịch COVID-19 bùng phát đang trở thành một mối nguy hại toàn cầu, đe dọa sinh mệnh nhiều người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Đối với Việt Nam, tầm ảnh hưởng lớn hơn do có đường biên giới chung rất dài với Trung Quốc.

Các DN bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề thuộc các ngành vận tải, lữ hành, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nông sản xuất khẩu…, các DN có hàng hóa xuất sang Trung Quốc và nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất từ Trung Quốc. Trung Quốc được xem là công xưởng và là thị trường tiêu thụ lớn của thế giới, nên ngay cả các DN không xuất nhập khẩu trực tiếp với nước này vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ.

Theo ông Hùng, những khó khăn của DN sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội, làm cho GDP của cả nước, thu ngân sách của trung ương và các địa phương bị ảnh hưởng nặng, đặc biệt tại các địa phương có cơ cấu kinh tế và lao động nằm trong các ngành kinh tế bị ảnh hưởng.

"Nếu tình hình dịch bệnh kéo dài và không có các giải pháp hiệu quả hỗ trợ các DN khó khăn thì sắp đến, DN có nguy cơ dừng sản xuất, thậm chí phá sản trên diện rộng" - ông cho biết.

Theo chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, các DN nằm trong các ngành bị ảnh hưởng trực tiếp có doanh số giảm rất mạnh, thậm chí có DN giảm về xấp xỉ bằng 0, việc cân đối các khoản chi, chi phí DN cực kỳ khó khăn, trong đó có các khoản vay ngân hàng đến kỳ phải trả.

Vì vậy, hội đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có chủ trương cho các ngân hàng thương mại khoanh nợ, giãn nợ, ân hạn nợ, giảm lãi suất đối với các DN này. Ngoài ra, đề xuất Chính phủ có chủ trương chậm nộp bảo hiểm xã hội đối với các DN trong nhóm ngành bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch.

Hội cũng đề nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét miễn hoặc giảm thuế VAT cho ngành du lịch từ 6 tháng đến 1 năm, hoặc đến khi hết dịch để hỗ trợ sức tiêu thụ của thị trường.

Cạnh đó, đề nghị Chính phủ có chủ trương cho Ngân hàng Nhà nước sử dụng các công cụ điều tiết tiền tệ làm giảm lãi suất ngân hàng để khuyến khích đầu tư, tăng sức mua của toàn xã hội. Đặc biệt kiến nghị Chính phủ cho các DN trong các ngành bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19 được chậm nộp thuế, giãn nợ thuế.

"Thu ngân sách của nhiều địa phương sẽ bị giảm sút. Có thể sẽ có tình trạng là dưới áp lực chi ngân sách, nhiều địa phương thực hiện nhiều biện pháp tăng thu tại DN để bù đắp. Việc này sẽ làm cho DN đang khó khăn sẽ càng khó khăn thêm. Do đó, hội đề nghị Chính phủ xem xét cấp bù ngân sách tại các địa phương hụt thu do dịch bệnh, giảm áp lực thu ngân sách do điều kiện khách quan" - ông Hùng cho hay.

Ngoài ra, hội cũng kiến nghị UBND TP Đà Nẵng tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra thường niên trong năm 2020 để DN tập trung thời gian, nguồn lực cho công việc sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, thông qua các đầu mối từ các hội, hiệp hội DN và các cơ quan khác nắm bắt tình hình khó khăn của DN do dịch bệnh để kịp thời có biện pháp hỗ trợ.