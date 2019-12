Đại gia bánh gạo lớn nhất Đài Loan nhảy vào Việt Nam

Hôm nay, ngày 12-12 Tập đoàn Want Want chính thức ra mắt tại Việt Nam, theo đó tập đoàn này sẽ thâm nhập thị trường Đông Nam Á bằng sản phẩm bánh gạo, kem đông lạnh, đồ uống Tetrapak.

Want Want là tập đoàn có thị phần bánh gạo lớn nhất tại Đài Loan và Trung Quốc, với mong muốn gia nhập thị trường Việt Nam nhằm mang “những trải nghiệm đồ ăn nhẹ tuyệt vời nhất” đến các gia đình Việt.



Ngoài bánh gạo, Tập đoàn Want Want còn phân phối kẹo dẻo và đồ uống Tetrapak.

Hiện nay, Tập đoàn Want Want đang xây dựng nhà máy tại Tiền Giang và sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2021. Theo đại diện tập đoàn cho biết, nguồn nguyên liệu sản xuất chủ yếu được nhà máy lấy từ Việt Nam gồm có gạo và đường trắng. Theo đó, tập đoàn mong muốn công suất sản xuất lên đến 260 triệu USD/ năm (tương đương với 6 tỉ đồng mỗi năm) tạo ra cơ hội việc là cho hơn 2.000 người dân lao động, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương này.

Trong thời gian hoàn thiện nhà máy, Tập đoàn Want Want đã nhập khẩu bánh gạo và các sản phẩm về Việt Nam để phân phối các tỉnh thành khắp cả nước.



Đồ uống Tetrapak với nhiều hương vị cho thực khách thưởng thức.

Đại diện Tập Đoàn Want Want cũng cho biết, trước đó Tập đoàn đã có thời gian nghiên cứu tất cả các thị trường Đông Nam Á, nhưng cuối cùng đã quyết định lựa chọn Việt Nam là nơi đặt chân đầu tiên cho khu vực này. Vì kinh tế vĩ mô tại Việt Nam đang có sự tăng trưởng tốt, đồng thời có số lượng dân số phù hợp để Tập đoàn Want Want phát triển.