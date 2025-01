Bộ NN&PTNT họp với Đắk Lắk về vụ giá đỗ có chất cấm 15/01/2025 21:15

(PLO)- Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nhận định vụ việc sử dụng chất cấm trong giá đỗ là hành vi cố tình vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Chiều 15-1, Bộ NN&PTNT tổ chức họp trực tuyến với Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk về công tác an toàn thực phẩm.

Giám sát đầu vào của chuỗi phân phối còn nhiều lỗ hổng

Về vụ cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngày 15-12-2024, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã cùng Công an tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu giá đỗ tại 6 cơ sở để kiểm tra. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu sản phẩm đều có hoạt chất 6-Benzylaminopurine (hoạt chất không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm).

Xác định đây là hành vi gây mất an toàn thực phẩm nghiêm trọng, ngày 25-12-2024, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng là chủ các cơ sở làm giá đỗ này.

Bên cạnh đó, hệ thống cửa hàng Bách Hoá Xanh đã được yêu cầu thu hồi toàn bộ sản phẩm giá đỗ nhập từ các đơn vị sai phạm. Đồng thời, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk cũng thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã cấp cho Công ty TNHH Lâm Đạo, đơn vị cung cấp giá đỗ cho Bách Hóa Xanh.

Qua vụ việc này Sở NN&PTNT Đắk Lắk đề xuất UBND tỉnh cần chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Theo đó, cần rà soát lại hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giá đỗ trên địa bàn.

Hộ kinh doanh lớn phải đưa vào diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng tăng cường thanh kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm cấp tỉnh, huyện.

Ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, đánh giá việc giám sát và kiểm tra đầu vào tại các chuỗi phân phối vẫn còn nhiều lỗ hổng. Điều này đòi hỏi cần tăng cường phối hợp giữa các đơn vị quản lý và các bên liên quan để kiểm tra định kỳ và đột xuất một cách hiệu quả hơn.

Theo ông Phong, cơ chế Nghị định 15/2018 đề xuất vai trò và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất. Cơ quan quản lý nhà nước chủ yếu thực hiện việc hậu kiểm, nhưng với nguồn lực hiện tại, không thể đảm bảo được hiệu quả giám sát 100%.

Ngoài ra, ông Phong cũng cho biết một số Sở NN&PTNT kiến nghị cần kiểm tra và chứng nhận các lô sản xuất trước khi đưa ra thị trường. Nếu bất kỳ khâu nào bị bỏ sót, nguy cơ xảy ra sai phạm sẽ tăng cao.

Rà soát lại toàn chuỗi để khắc phục các kẽ hở

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nhận định vụ việc sử dụng chất cấm trong giá đỗ là hành vi cố tình vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Các cơ quan liên quan có nhiệm vụ rà soát lại toàn bộ chuỗi từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến phân phối, nhằm phát hiện và khắc phục các kẽ hở về quản lý an toàn thực phẩm.

Qua vụ việc sản xuất giá đỗ vi phạm, Thứ trưởng nhấn mạnh với trách nhiệm quản lý nhà nước, địa phương cần rà soát lại cơ chế, sự phối hợp trong quản lý, giám sát giữa các bên liên quan để chấn chỉnh nếu có kẽ hở.

Địa phương rà soát lại chuỗi cung ứng từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến phân phối, tiêu thụ; sự tăng cường phối hợp trong thanh kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng, ngành nông nghiệp kiểm soát về an toàn thực phẩm, không kiểm soát về kinh doanh. Nếu hai đơn vị cùng sản xuất, kinh doanh một sản phẩm ra thị trường thì phải có trách nhiệm đảm bảo về an toàn thực phẩm, xuất xứ nguồn gốc.

“Cơ quan chức năng nhà nước không thể kiểm tra 100% các cơ sở sản xuất, các sản phẩm ra thị trường. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất sản phẩm là phải đảm bảo an toàn thực phẩm. Do đó cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, cơ sở phân phối, tiêu thụ trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm” - Thứ trưởng Nam nhấn mạnh.

Ông Nam cũng cho hay, để tăng cường trách nhiệm trong chuỗi sản xuất và phân phối thì có thể xem xét tăng tần suất lấy mẫu so với Nghị định 15/2018, nâng cao trách nhiệm báo cáo kết quả cho Sở NN&PTNT.