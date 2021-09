(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định cán bộ ngân hàng đã sử dụng các ủy nhiệm chi, giấy ghi nợ do khách hàng ký sẵn điều tiết tiền đến khách hàng khác gây thất thoát cho ngân hàng hơn 41,2 tỉ đồng.