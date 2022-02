Bốn kịch bản của du lịch TP.HCM . Ông kỳ vọng gì về ngành du lịch TP.HCM trong năm tới? + Tôi kỳ vọng tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát trên cả nước. Chúng tôi đã xây dựng hai kịch bản, bốn mục tiêu, sáu giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế, tình hình kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam. Trong đó, với kịch bản 1: Khi tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, các hoạt động du lịch trở lại trong trạng thái bình thường mới, khách quốc tế ước tính đạt 3,5 triệu lượt; khách du lịch nội địa đến cuối năm 2022 ước tính đạt 25 triệu lượt, tăng 66,66% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ước tính đạt 97.700 tỉ đồng. Kịch bản 2: Khi tình hình dịch bệnh trong nước chưa được khống chế hoàn toàn, khách du lịch nội địa đến cuối năm 2022 ước đạt 18 triệu lượt, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ước tính đạt 67.600 tỉ đồng. Để đạt mục tiêu trên, về phía Sở Du lịch TP.HCM, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa hỗ trợ, tăng cường chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch và các tour tuyến. Do đó, khi khách du lịch quay lại và đặc biệt là khách du lịch chi tiêu cao sẽ biết thêm được những sản phẩm du lịch mới.