Khai trương KS Vinpearl Luxury và Đài quan sát Landmarrk 81

Sự kiện ghi dấu mốc quan trọng – đó là hoàn thiện toàn bộ công trình Landmark 81, tòa nhà biểu tượng mới của Việt Nam và xác lập các thành tựu đỉnh cao mới: Khách sạn 5 sao trên cao đẳng cấp nhất và Đài quan sát cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Lễ khai trương Khách sạn Vinpearl Luxury và Đài quan sát Landmark 81 SkyView cùng Giải chạy thang bộ thế giới đồng loạt diễn ra ngày 28-4.



Mở đầu chuỗi sự kiện là lễ khai trương khách sạn 5 sao Vinpearl Luxury Landmark 81 đẳng cấp bậc nhất. Được thiết kế theo kiến trúc tân cổ điển sang trọng của các kiến trúc sư tài hoa hàng đầu thế giới Wilson Associates, khách sạn gồm 223 phòng nghỉ, tọa lạc từ tầng 47 đến 77 với mỗi phòng khách sạn là một tuyệt tác hoàn hảo giữa không trung, mang lại không gian nghỉ dưỡng đúng nghĩa đỉnh cao từ tầm nhìn cho đến các dịch vụ đẳng cấp nhất.



Khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81 được kỳ vọng tạo dấu ấn trong ngành du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Việt Nam với hàng loạt trải nghiệm đỉnh cao: Bể bơi trên không, Bữa sáng sành điệu tại Pearl Club tại tầng 71, Akoya Spa được ví là “Bali in the Sky”, Far East Lounge đẳng cấp



Du khách sẽ có sự khởi đầu hoàn hảo tại Far East Lounge ở tầng 48 với đồ uống sành điệu với sảnh chờ trang nhã. Hệ thống nhà hàng của khách sạn hội tụ tinh hoa ẩm thực 5 châu với muôn vàn cung bậc thưởng thức: Oriental Pearl ở tầng 66, Madame Sau tầng 67, Truffle và Ussina lần lượt tại tầng 76 và 77. Vinpearl Luxury Landmark 81 còn mang tới những tiện ích đẳng cấp, được bố trí tinh tế như: bể bơi ngoài trời liền kề phòng gym, Akoya Spa trên không, quầy bar sành điệu…



Không gian phòng nghỉ sang trọng của Vinpearl Luxury mang đến phong cách nghỉ dưỡng thượng lưu.



Đặc biệt, vượt qua hàng loạt các khách sạn quốc tế, phòng Tổng thống – Presidential Suite của Vinpearl Luxury Landmark 81 chiếm trọn tầng 68 của toà nhà chọc trời. Qua đó, thiết lập kỷ lục phòng khách sạn tầm cao rộng nhất Việt Nam và hàng đầu Châu Á với diện tích lên tới gần 500 m2. Được trang trí tinh xảo, phòng Tổng thống sẽ mang tới cho các thượng khách một kỳ nghỉ đẳng cấp vương quyền. Bên cạnh đó, khách sạn cũng sẽ là địa điểm nghỉ dưỡng 5 sao lý tưởng theo phong cách riêng với nhiều hạng phòng khác nhau: Premier Room sang trọng, tiện nghi với khung cảnh thành phố tuyệt đẹp; Club Room thời thượng đi kèm đặc quyền tại “khách sạn trong lòng khách sạn” Pearl Club và phòng họp riêng…



Đặc biệt, Đài Quan sát Landmark 81 SkyView đi vào hoạt động nhanh chóng trở thành điểm đến của Đông Nam Á với ghế mây trôi bồng bềnh tầng 79, thưởng thức bữa tiệc giữa không trung tại nhà hàng Miwaku Premium, nhảy dù từ đỉnh cao 461,2m với trò chơi thực tế ảo.



Cũng trong ngày 28-4, Đài quan sát Landmark 81 SkyView ở độ cao gần 400 mét, được ví như chiếc vương miện của toà nhà cũng chính thức được khánh thành trong sự mong chờ của hàng vạn người dân TP.HCM và du khách. Nằm tại 3 tầng cao nhất 79, 80 và 81 của tòa nhà, Landmark 81 SkyView hứa hẹn trở thành biểu tượng vui chơi, giải trí mới và hấp dẫn bậc nhất tại TP.HCM với hàng loạt những hoạt động có một không hai chỉ có ở các tòa nhà chọc trời trên thế giới hội tụ.

Tầm nhìn hoàn hảo về một TP.HCM mới mẻ từ đỉnh cao Landmark 81 SkyView



Du khách đến nơi đây không chỉ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố từ độ cao kỷ lục mà còn có thể sở hữu bộ sưu tập trải nghiệm không thể bỏ qua như chinh phục thử thách nhảy dù từ đỉnh Landmark 81 qua trò chơi thực tế ảo Top of Vietnam; chụp ảnh cùng “đôi cánh thiên thần” như bay giữa không trung; thư giãn trên ghế mây trôi, du ngoạn cùng khinh khí cầu mini hay khám phá mô hình sách nổi “Tre Việt vươn cao” tái hiện hình ảnh cây tre và ý tưởng tạo nên tòa tháp.



Tham quan đài quan sát, du khách sẽ được thưởng thức bữa tiệc giữa không trung khác lạ với nhà hàng Miwaku Coffee Lounge (tầng 79) và Miwaku Premium (tầng 80) với dịch vụ đẳng cấp. Đặc biệt, ở tầng 81 cao nhất của tòa tháp, du khách sẽ được bước trên chiếc cầu lơ lửng SkyTouch để chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố choáng ngợp cách gần 400 mét dưới chân và vươn tay để chạm tới bầu trời.

Giải chạy thang bộ thế giới Vertical Run – Vinpearl Luxury Landmark 81 đã diễn ra với gần 700 vận động viên tham gia chinh phục đỉnh cao mới của Đông Nam Á, chào mừng sự kiện “khai trương kép” tại tòa Landmark 81



Mang tới cho ngày khai trương ý nghĩa đặc biệt chính là giải chạy “Race to the Summit – Cuộc đua lên đỉnh cao ”thuộc Hệ thống giải chạy bộ lên cao thế giới (Vertical World Circuit - VWC) do Vinpearl Luxury Landmark 81 kết hợp Liên đoàn chạy chiều cao quốc tế tổ chức. Đây là thử thách khó khăn thứ 2 thế giới, thu hút khoảng 700 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên từ các quốc gia khác nhau đến tranh tài. Qua đó, đưa tòa tháp Landmark 81 của Việt Nam trở thành một trong những đỉnh cao mới của nhân loại được chinh phục.



Toàn cảnh Landmark 81 – Biểu tượng mới của Việt Nam



Sự kiện “khai trương kép” cùng giải chạy thang bộ thế giới vào đúng dịp kỷ niệm 44 năm ngày thống nhất đất nước đã đánh dấu cột mốc quan trọng: “Top những tòa nhà cao nhất thế giới” - Landmark 81 chính thức hoàn thiện toàn bộ các hạng mục và đi vào hoạt động.



Landmark 81 đã phá vỡ các kỷ lục chiều cao trước đó, trở thành “nóc nhà mới” của khu vực Đông Nam Á, là biểu trưng cho tầm vóc thời đại mới của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.