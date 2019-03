Eximbank khẩn cấp dẹp thông tin gây nhiễu loạn

Vẫn tăng trưởng ổn định Theo Eximbank, từ đầu năm 2019 đến nay, ngân hàng này vẫn tăng trưởng ổn định và bền vững, cụ thể: Huy động vốn từ tổ chức và cư dân tăng 3,2% so đầu năm; lợi nhuận trước thuế đạt 327 tỷ đồng. Các tỷ lệ an toàn hoạt động như: tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, tỷ lệ dự trữ thanh khoản, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, … đều đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Eximbank đang duy trì trạng thái thanh khoản tốt với lượng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước trên 18.000 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa của ngân hàng tăng gần 24% so với cuối năm 2018.