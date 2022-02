Dọc tuyến đường Phan Văn Trị, Nguyễn Kiệm (Gò Vấp, TP.HCM) thanh long đổ đống đang chờ người mua với giá khá rẻ từ 3.500- 7.500 đồng/kg.

Trên đường Phan Văn Trị, thanh long ruột trắng Long An, Bình Thuận được rao bằng loa với giá chỉ 10 ngàn/3kg, tức chưa tới 3.500 đồng/kg, nhưng vẫn vắng người mua dù nằm trên trục đường nhiều người qua lại.

Một điểm bán khác trên đường Nguyễn Kiệm, người bán cho biết thanh long trắng và ruột đỏ hàng mới đang được đại hạ giá lần lượt là 5.000 đồng/kg và 7.500 đồng/kg, dù trước đó 1 tuần giá bán của hai loại này vẫn ở mức 10.000 đồng 1 kg.



Thanh long đổ đống với giá 5.000 đồn/kg vẫn không có người mua. Ảnh: Thu Hà

"Mấy nay cửa khẩu lại tắc và tạm ngừng nhận xe chở hoa quả tươi nên hoa quả hạ giá, riêng thanh long, trước tết còn có giá 15.000 đồng/kg với loại ruột đỏ nay thì hơn 7.000 đồng/kg"- người bán cho biết.

Trong khi tại chợ Thạch Đà (Gò Vấp), chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình) giá thanh long hàng mới loại 1, mới có giá 10.000-12.000 đồng/kg.

Không chỉ thanh long rớt giá, bưởi da xanh, mít thái, dưa hấu… cũng đổ đống lề đường đang chờ người mua. Giá của các loại hoa quả này không quá 15.000 đồng/kg.

Việc hoa quả giảm được các tiểu thương cho biết là do ảnh hưởng của tạm dừng thông quan ở một số cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc.

Như mới đây, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn lại thông báo tiếp tục tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến các cửa khẩu đường bộ của tỉnh để xuất khẩu đến hết ngày 5-3, thay vì 25-2 như thông báo trước đó.

Thông tin này được đưa ra trước tình trạng còn hơn 1.900 xe, trong đó có hơn 1.500 xe chở hoa quả tươi, chiếm tổng số 80% tổng số xe hàng chờ xuất khẩu. Theo tính toán, sẽ phải ít nhất 2 tuần nữa mới xuất hết số xe đang tồn.

Điều này đã ảnh hưởng tới đầu ra của hoa quả khi hiện nay Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu hoa quả lớn nhất của Việt Nam.

Trước tình trạng này, nhiều doanh nghiệp đang cố gắng chuyển hướng sang thị trường xuất khẩu khác như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc... Kim ngạch xuất khẩu rau quả vào thị trường Nhật đạt 11,8 triệu USD, tăng 22,4% với tháng 12-2021 và tăng 12,2% so vói cùng kỳ năm trước, hay kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ vào tháng 1 năm nay đạt 22,4 triệu USD, tăng 12,3% so với tháng 12-2021 và tăng 69,8% so với cùng kỳ năm trước.