Ngày 8-2, ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang xác nhận trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Sở đã phối hợp Cục QLTT tỉnh kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật và thời gian kinh doanh tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, đoàn đã phát hiện và lập biên bản ba cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa ngưng kinh doanh khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và không có lý do chính đáng.

Theo Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, cuối tuần này Sở sẽ làm việc với chủ ba đơn vị nói trên để có hướng xử lý theo quy định.



Trong đợt Tết Nguyên đán vừa qua, Hậu Giang đã lập biên bản ba cây xăng đóng cửa ngừng kinh doanh không lý do hoặc lý do không chính đáng. Ảnh: BT

Cũng liên quan đến việc các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa ngưng hoạt động gây bức xúc dư luận, cùng ngày, Cục QLTT tỉnh An Giang ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu đầu cơ găm hàng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, Cục QLTT tỉnh An Giang cho biết thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động chưa đúng với quy định. Từ thực tế đó, Cục QLTT tỉnh An Giang yêu cầu các Đội QLTT trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý.

Theo Cục QLTT tỉnh An Giang, thống kê từ ngày 31-1 (nhằm 29 tháng Chạp) đến ngày 7-2 (nhằm mùng 7 Tết), tỉnh này ghi nhận 23 cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Châu Thành, Châu Phú và An Phú đóng cửa ngừng hoạt động. Lý do mà các cửa hàng đóng cửa hầu hết là do không còn xăng để bán, một số đơn vị có đơn xin nghỉ.

“Thời gian qua trước áp lực về nhu cầu tăng cao trong dịp Tết, nguồn cung không được đảm bảo, nhưng nhìn chung phần lớn các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn vẫn đảm bảo, duy trì hoạt động kinh doanh và đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, tuy nhiên qua đó cũng phát sinh một số trường hợp đóng cửa, tạm ngừng hoạt động” - Cục QLTT tỉnh An giang nhận định.



Sáng 8-2, nhiều cây xăng ở huyện An Phú, tỉnh An Giang đóng cửa và treo bảng hết xăng. Ảnh: BT

Một nguồn tin của PLO cho biết ngày 7-2, công ty CP Thương mại hóa dầu Ressol có văn bản gửi Sở Công thương TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Vĩnh Long đề nghị được tạm đóng cửa một số cửa hàng xăng dầu trực thuộc công ty.

Theo đơn vị này, trong giai đoạn từ đầu tháng 1-2022 đến nay, tình hình kinh doanh xăng dầu đang gặp nhiều khó khăn do việc thiếu hụt trầm trọng nguồn cung xăng dầu, đặc biệt là giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

“Hiện nay, nguồn cung xăng dầu liên tục bị đứt đoạn, công ty chúng tôi dù đã cố gắng mở rộng thị trường để tìm kiếm nguồn cung xăng dầu mới nhưng với việc khan hiếm hàng hóa, cùng với việc các thương nhân đầu mối chỉ cung cấp nhỏ giọt hoặc có thời điểm không tiến hành các hoạt động mua bán. Điều này dẫn đến việc công ty dù chấp nhận thiệt hại trong khoảng thời gian vừa qua nhưng vẫn không đủ hàng hóa để cung cấp cho các cửa hàng và các đại lý bán lẻ” - công ty Ressol nêu lý do xin tạm đóng cửa một số cửa hàng.