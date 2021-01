'Hướng tới cán cân thương mại hài hòa với Mỹ'

Bánh sôcôla không phải cõng 13 giấy phép

Năm 2020, sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt mứctăng trưởng dương. Ảnh: AN HIỀN Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết đơn vị này thường xuyên phối hợp với Bộ Công Thương trong cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ điện tử.

Trong thời gian đầu của năm 2018, có một rừng thủ tục gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Khi đó Bộ Công Thương là bộ tiên phong, cùng với Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT xây dựng Nghị định 08 cắt giảm 95% thủ tục hành chính liên quan đến an toàn thực phẩm. “Sau khi tháo gỡ, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu rất tốt. Ví dụ như sản xuất một cái kẹo sôcôla phải cõng 13 cái giấy phép nhưng đến thời điểm này không có giấy phép nào cả. Lúc đó Bộ Công Thương cũng là bộ tiên phong cho phép các doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn và tự công bố chịu trách nhiệm” - Bộ trưởng Dũng dẫn chứng.