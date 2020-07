Khẩu trang: Chợ mạng loạn giá, siêu thị không tăng

Trong khoảng hai ngày qua, trên các chợ mạng như Facebook, Zalo xuất hiện hàng trăm bài đăng với nội dung mua, bán khẩu trang y tế. Theo đó giá khẩu trang tăng đã tăng từ 10.000-20.000 đồng/hộp so với thời điểm trước khi Đà Nẵng công bố dịch.

Chợ mạng đồng loạt tăng giá

Chị Phan Thùy Anh (Tân Bình) vừa rao bán khẩu trang y tế hiệu V.N trên Facebook với giá 70.000 đồng/hộp 50 cái, thì khoảng mười phút sau, chị Anh thông báo hiện nhà cung cấp đã tăng giá bán lẻ khẩu trang lên 85.000 đồng/ hộp.

Theo chị Thùy Anh, trước đó, giá của một hộp khẩu trang chỉ dao động từ 60.000-70.000 đồng, tuy nhiên từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng, giá bán đã tăng lên do nhu cầu mua sản phẩm tăng vọt.

"Dù giá tăng lên 15.000 đồng/hộp chỉ sau 10 phút nhưng hiện tại kho hàng bên mình không còn đủ để cung ứng cho người mua. Phía kho tổng cho biết phải tuần sau nữa, hàng mới về lại và có để bán"- chị Thùy Anh nói.



Giá khẩu trang 4 lớp đang có xu hướng tăng 10.000-20.000 đồng/hộp so với tuần trước. Ảnh: T.H

Không chỉ trên các mạng xã hội, tại các tuyến đường Nguyễn Giản Thanh, Cách Mạng Tháng Tám (quận 10), Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), Hoàng Văn Thụ (Tân Bình) một số cửa hàng thuốc đã hết hoặc treo bảng thông báo hết khẩu trang. Những địa điểm còn bán mặt hàng này, mức giá cũng tăng nhẹ so với thời điểm trước khi có dịch tại Đà Nẵng.

Cụ thể, giá dao động 85.000-120.000 đồng/hộp 50 cái khẩu trang y tế, thậm chí có tiệm báo giá 180.000 đồng/hộp đối với loại khẩu trang hoạt tính xuất khẩu. Mức giá này đã tăng 2-3 lần so với tuần trước.

Một quầy thuốc trên đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10), cho biết hiện khẩu trang đã bắt đầu tăng sức mua và tăng giá từ cuối tuần trước. Giá đặc biệt tăng cao ngay sau thời điểm TP.HCM có người tiếp xúc với bệnh nhân 420.

Người này cho hay, hiện khẩu trang đang có biểu hiện loạn giá, loạn về cả chất lượng. "Người dân nên đến các quầy thuốc uy tín để mua khẩu trang, tránh mua các hàng trôi nổi, không an toàn, khiến tiền mất tật mang"- người này nói.

Không chỉ khẩu trang y tế, giá các loại khẩu trang vải cũng tăng nhẹ. Giá trung bình khoảng 20.000-35.000 đồng/cái.

Trong khi đó, các loại gel, nước rửa tay vẫn đang ổn định nguồn cung và giá bán. Các thương hiệu như One, Xaki, Cross... hiện được nhiều trang mạng bán phổ biến 40.000-400.000 đồng/chai tùy loại và thể tích. Trên các sàn thương mại điện tử, những sản phẩm này đang được giảm giá tại các gian hàng chính hãng.

Siêu thị không tăng giá, đảm bảo nguồn hàng

Trái ngược với cảnh mua bán ở hiệu thuốc, ở hệ thống siêu thị VinMart và VinMart+, Coop Mart, Big C… các mặt hàng khẩu trang y tế và nước rửa tay hiện khá dồi dào với giá bán ổn định.

Đại diện Central Retail (đơn vị chủ quản các chuỗi siêu thị Big C và Go!) cũng cho biết: "Big C và Go! tiếp tục cam kết không tăng giá hàng hóa. Chúng tôi dự kiến có đủ hàng cung cấp, phục vụ nhu cầu khách hàng”. Theo đó đơn vị này đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng thiết yếu và làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo tần suất giao hàng.

Không chỉ thế, hệ thống siêu thị Mega Market cũng thông tin, hệ thống này vừa bổ sung cho siêu thị Mega Market tại Đà Nẵng 80.000 khẩu trang y tế và tăng lên gần 100.000 cái vào tuần tới.

Cũng theo một số doanh nghiệp dệt may, hiện nguồn cung mặt hàng khẩu trang khá dồi dào và không sốt giá. Do đó những thông tin khan hàng, tăng giá là do một số người kinh doanh đang lợi dụng tình hình dịch COVID để trục lợi cá nhân.

Theo thống kê của Tổng cục QLTT, từ ngày 1-1 đến 15-6, riêng về mặt hàng trang thiết bị y tế dùng để phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra, giám sát 9.088 cơ sở, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 4,72 tỉ đồng. Lực lượng QLTT đã chuyển cơ quan điều tra 60 vụ, khởi tố hình sự 4 vụ.