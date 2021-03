Lãi hơn 500 tỉ đồng từ găng tay y tế xuất ngoại

Thiếu container làm khó xuất khẩu Dù có kết quả kinh doanh tích cực, thị trường khởi sắc nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn còn nhiều nỗi lo. Ông Dương Duy Phú, Tổng giám đốc Công ty VRG Khải Hoàn, cho biết hiện các nguyên vật liệu đầu vào phải nhập từ nước ngoài, giá tăng rất mạnh 20%-40% tùy chủng loại. Nguyên nhân là do vấn đề thiếu container cũng như nguồn hàng trong nước không thể đáp ứng. Cũng gặp tình trạng tương tự, bà Lê Thị Xuyến, Tổng giám đốc Công ty Chế biến gỗ Thuận An, cho hay tình trạng thiếu container khiến công ty hàng hóa sản xuất xong nhưng không thể giao cho khách hàng, mà có thời điểm ứ đọng hàng tương đương với 38 container. Và công ty buộc phải thuê thêm nhà kho để giải phóng mặt bằng sản xuất, còn nếu để hàng kẹt cứng thì không tăng năng suất được, thiệt hại nhiều hơn. Báo cáo chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam của IHS Markit cho thấy trong tháng 2, số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng và con số này dự báo tăng sáu tháng liên tiếp. Nguyên nhân nhu cầu thị trường quốc tế cải thiện dẫn đến sản lượng tăng trở lại. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu ra những khó khăn trong việc mua hàng từ nước ngoài do thiếu container chuyển hàng và do nhu cầu nguyên vật liệu của thế giới vượt quá khả năng cung cấp đã dẫn đến kéo dài thời gian giao hàng. Sự mất cân bằng này tiếp tục làm chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng mạnh.