Lãnh đạo Hội An: 'Tẩy chay khách là không nhân văn'

Ngày 5-2, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, TP vẫn đã chuẩn bị phương án hỗ trợ khách du lịch trong thời điểm xảy diễn ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra (gọi tắt là nCov).



Khách du lịch mang khẩu trang khi đến du lịch ở phố cổ Hội An. Ảnh: TN

Theo ông Sơn, trên cơ sở các văn bản của Trung ương và tỉnh, quan điểm của TP là luôn đặt sức khoẻ, an toàn của người dân Hội An lên hàng đầu, tập trung tối đa vấn đề phòng, chống nCov. TP có thể hi sinh lợi ích kinh tế để đảm bảo sức khoẻ cho người dân.

Đối với vấn đề xử sự, ông Sơn cho rằng hiện nay du lịch chưa đóng cửa, tỉnh và TP tiếp tục đón khách nên người dân, doanh nghiệp cần có những hành vi xử sự cho thật sự văn minh, đúng quy định.

“Tâm lý e ngại của người dân trong việc đón khách Trung Quốc là có thật, cần thông cảm. Tuy nhiên có trường hợp lo sợ quá đáng dẫn đến tẩy chay khách Trung Quốc. Những ngày qua, TP đã ghi nhận phản ánh của khách Trung Quốc khi họ không được cung cấp phòng ở, ăn uống, đi lại”, ông Sơn nói.

Trước tình trạng này, UBND TP đã tổ chức họp làm việc với doanh nghiệp (DN), vận động một số DN tích cực cung cấp dịch vụ trong trường hợp khách bị tẩy chay. Bên cạnh đó, TP cũng đã thiết lập đường dây nóng hỗ trợ du khách khi cần sự trợ giúp.



Trong những ngày qua, lượng khách du lịch đến Hội An giảm. Ảnh: TN

Để hỗ trợ du khách, TP Hội An đã chuẩn bị năm chiếc taxi trang bị quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế phục vụ khách Trung Quốc nếu bị từ chối. Chi phí cho mỗi chiếc khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Ông Sơn cho hay, TP hết sức lên án hành vi kỳ thị, “quơ đũa cả nắm”. Hiện nay, TP Hội An đã có khu cách ly đối với người nghi bị nhiễm nCov. Những trường hợp đến từ vùng dịch thì TP sẽ tiếp cận, cách ly.

“Còn những trường hợp du khách khoẻ mạnh có thể đến từ Đài Loan, Hồng Kông… không có lý gì tẩy chay, từ chối. Cái đó là không nhân văn, không văn minh và ảnh hưởng tới thương hiệu Hội An hiền hoà hiếu khách”, ông Sơn nêu quan điểm.