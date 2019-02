Nghệ An thu hút thêm 31 dự án tổng số vốn hơn 21.900 tỉ đồng

13 dự án với tổng mức đầu tư vào Nghệ An Dự án dệt may Vinhtech (do Công ty Royal Pagoda Private Limited, Singapore đầu tư) với tổng vốn hơn 4.600 tỉ đồng; Dự án Cải tạo khu B, Quang Trung, TP. Vinh (do Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup đầu tư) với tổng vốn gần 2.000 tỉ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất giày, dép da xuất khẩu (do Công ty TNHH Đỉnh Vàng đầu tư) tại Cụm Công nghiệp Vân Diên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) 283 tỉ đồng; Dự án Nhà máy EmTech Vinh (của Công ty TNHH Emtech Việt Nam) tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An có tổng mức đầu tư 270 tỉ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc Delta Vinh (của Công ty TNHH May mặc Delta Vinh) tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An có tổng mức đầu tư 92 tỷ đồng; Dự án Nhà máy may bao bì công nghiệp Intersack Nghệ An (của Công ty TNHH Intersack Việt Nam) tại Cụm công nghiệp Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) có tổng mức đầu tư 138 tỉ đồng; Dự án Nhà máy may xuất khẩu (của Công ty cổ phần Nam Thuận Nghệ An) tại xã Diễn Mỹ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) có tổng mức đầu tư 118 tỉ đồng; Dự án đầu tư xây dựng Công ty cổ phần may Halotexco (của Công ty cổ phần Halotexco) tại xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có tổng mức đầu tư 59 tỉ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất và gia công kính cường lực (của Công ty cổ phần thương mại kính Việt Đức) tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An có tổng mức đầu tư 59 tỉ đồng; Dự án mở rộng Nhà máy Sữa Nghệ An (của Chi nhánh Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà máy Sữa Nghệ An) tại phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) 50 tỉ đồng; Dự án sản xuất gạch ngói không nung Hoàng Gia Việt (của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Gia Việt) tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An có tổng mức đầu tư 25 tỉ đồng; Dự án Kho vận trung chuyển hàng hóa (của Công ty TNHH Kho vận Hoàng Gia) tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, có tổng mức đầu tư 16 tỉ đồng; Dự án Chi nhánh Công ty TNHH Cốt liệu và Bê tông Nghệ An (của Công ty TNHH Cốt liệu và Bê tông Việt Nam) tại Khu công nghiệp WHA Hemaraj Nghệ An có tổng mức đầu tư 15 tỉ đồng.