Nguồn cung hoa tết giảm

Thị trường hoa đang bước vào mùa cao điểm phục vụ tết. Theo nhiều người bán, đầu ra của hoa năm nay khá tốt, tuy nhiên năm nay nhà vườn giảm diện tích trồng hoa so với những năm trước đây do giá nguyên liệu đầu vào tăng và ảnh hưởng dịch COVID-19. Chính vì vậy, giá một số loại hoa tết bắt đầu tăng 10%-15% so với cùng kỳ năm ngoái.