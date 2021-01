Nhiều hệ thống siêu thị TP.HCM kích hoạt chống dịch

Trước thông tin có các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, một số doanh nghiệp có siêu thị tại hai địa phương trên đã nhanh chóng kế hoạch ứng phó.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, tập đoàn đã làm việc với các đơn vị chuyên nghiệp thực hiện phun khử khuẩn hàng ngày đối với đại siêu thị GO! Hạ Long (Quảng Ninh), Big C Hải Dương (Hải Dương). Các đại siêu thị GO! Big C khác trên toàn quốc sẽ phun khử khuẩn một lần/tuần.



Khách hàng đeo khẩu trang mua sắm tại Lotte Mart Tân Bình chiều 30-1. Ảnh: TÚ UYÊN

Tập đoàn áp dụng thêm các biện pháp nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các bề mặt khách hàng tiếp xúc như xe đẩy, thanh ray nhựa thang cuốn...được lau chùi bằng hóa chất tẩy trùng thường xuyên.

Ngoài ra, siêu thị khuyến nghị người dân khi đến mua sắm hợp tác với nhân viên để đo thân nhiệt; rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt thời gian mua sắm…

Bên cạnh việc triển khai nghiêm ngặt các giải pháp phòng dịch, toàn bộ kho hàng của GO!/Big C ở miền Bắc và miền Nam được chuẩn bị đầy đủ, tăng đến 300% so với tháng thường.

Đặc biệt, những mặt hàng như gạo, dầu ăn, mì gói, nước rửa tay, khẩu trang…được người dân quan tâm nhiều trong các đợt COVID-19 trước đây, đơn vị luôn luôn có đầy đủ đáp ứng.

Tương tự, bà Trần Kim Nga, Giám Đốc đối ngoại MM Mega Market Việt Nam cho biết, cùng với việc chuẩn bị hàng hoá phục vụ tết 2021 khoảng 450 tỷ đồng, tăng 10% so với năm ngoái thì các kế hoạch dự phòng liên quan đến nguy cơ bùng phát dịch liên tục được siêu thị chuẩn bị và điều chỉnh trong suốt bốn tháng qua.

MM đã chuẩn bị các biện pháp có thể đáp ứng được yêu cầu trong trường hợp xảy ra một đợt bùng phát khác ở cấp tỉnh, khu vực hoặc quốc gia. Khối lượng hàng hoá dự trữ đã được tính toán để đáp ứng nhu cầu tăng vọt trong thời gian ngắn hoặc duy trì cho một chu kỳ nhất định…

Theo bà Nga, tại trung tâm MM Mega Market ở Hải Phòng và Quảng Ninh, đơn vị đã kích hoạt chế độ phòng chống dịch như cung cấp chất khử trùng tại lối ra vào của khách hàng, nhân viên…Thông báo bằng hệ thống âm thanh công cộng, bảng chỉ dẫn “khoảng cách an toàn” tại lối xếp hàng, thanh toán. Những người có nhiệt độ trên 37,5 độ C được đề nghị không vào trung tâm.

Đối với các trung tâm còn lại tiếp tục nâng cao cảnh giác với dịch bệnh và áp dụng các biện pháp như đeo khẩu trang bắt buộc với nhân viên, nhà cung cấp làm việc tại MM. Thực hiện khai báo y tế khi phát hiện nhân viên hoặc bên thứ ba làm việc tại trung tâm có dấu hiệu sốt, ho, …

Theo công ty TNHH Aeon Việt Nam, đặc biệt, nhanh chóng ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19, trong hai ngày qua, Aeon Việt Nam đã tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng dịch trong toàn hệ thống trên toàn quốc.

Từ đầu tháng 2-2020 đến nay các trung tâm mua sắm, siêu thị đã tách biệt lối vào, lối ra cho khách hàng tại tất cả các cửa ra vào. Thực hiện giãn cách cự ly tại các quầy thu ngân, tăng tần suất vệ sinh và sát khuẩn đặc biệt tại các vị trí, đồ vật nhiều người tiếp xúc như xe đẩy, rổ mua hàng…

Mặt khác, trước khi dịch COVID-19 bất ngờ có những diễn biến mới, từ tháng 8-2020 Aeon đã triển khai công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết tăng 120% so với cùng kỳ tết năm 2020. Đồng thời làm việc với nhà cung cấp để đảm bảo giá bình ổn cho những mặt hàng được mua sắm nhiều trong dịp tết.

Tương tự, đại diện Lotte Mart cho biết, ngay cả ở đợt dịch đầu tiên hệ thống siêu thị vẫn đảm bảo cung cấp đủ hàng hoá cho người dân. Trong đợt dịch lần ba này siêu thị cũng đã có kinh nghiệm lại ở thời điểm cận tết nên nguồn hàng hoá đảm bảo dồi dào.

Bên cạnh đó, Lotte Mart đẩy mạnh kênh online cung cấp đa dạng các sản phẩm cùng chính sách giao hàng trong ba giờ đồng hồ. Vì vậy, người dân không nên lo lắng hàng hoá khan hiếm.