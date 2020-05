Ông chủ chuỗi Món Huế bị tố chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng

Ngày 17-4 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Theo đó, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group (số 16 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) do ông Huy Nhật làm giám đốc.

Thông báo này được gửi tới VKSND Tối cao (Vụ 3), các công ty liên quan và ông Huy Nhật.

Theo thông báo, trước đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nhận được đơn tố giác của bốn công ty có tên MF Holdings Inc (MF), Công ty Gifted Wisdom Limited (Gifted), Fenghe Harvest Ltd (Fenghe) và Công ty Harvest Investment Advisory Co.,Ltd (Harvest) cùng tố giác ông Huy Nhật, giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group.

Đơn tố giác tố cáo ông Nhật đã chiếm đoạt 25 triệu đôla Mỹ thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng diện tích 162 ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Cùng với đó là đơn tố cáo của Công ty Huy VietNam (Hong Kong) Limited (địa chỉ tại Trung Quốc) đã tố giác ông Huy Nhật, nguyên giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế và một số cá nhân liên quan khác có hành vi chiếm đoạt 1.269 tỉ đồng thông qua hoạt động kinh doanh của hai công ty này.



Huy Nhật và một số cá nhân liên quan khác bị tố giác có hành vi chiếm đoạt 1,269 tỉ đồng thông qua hoạt động kinh doanh chuỗi nhà hàng Món Huế và Công ty Huy Việt Nam. Ảnh: Hoàng Giang

Trước đó vào cuối tháng 10-2019, hàng loạt chi nhánh của chuỗi thương hiệu Món Huế thuộc Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế tại các tỉnh, thành trên cả nước bất ngờ đóng cửa, treo biển trả mặt bằng.

Sự việc đã khiến hàng trăm nhà cung cấp thực phẩm và nguyên liệu cho chuỗi nhà hàng này tại Việt Nam, cùng nhân viên công ty, nhóm các nhà đầu tư ngoại lao đao bởi số dư nợ lên đến hàng trăm tỉ đồng chưa được giải quyết.

Hiện các nội dung tố cáo của các doanh nghiệp gửi đơn tố cáo Huy Nhật nêu trên đang được cơ quan công an xác minh, điều tra, làm rõ.