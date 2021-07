Tối ngày 1-7, UBND phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM) thông báo kết thúc thời gian tạm phong tỏa siêu thị MM Mega Market An Phú.

Cụ thể, trong ngày 1-7, UBND phường nhận công văn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) về việc mở cửa trở lại các điểm bán bị tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan y tế.

Đồng thời, căn cứ văn bản ngày 29-6 Công ty MM Mega Market Việt Nam báo cáo dịch tễ, đề xuất mở cửa hoạt động siêu thị MM Mega Market An Phú nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu người dân trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, công ty đã đảm bảo tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ siêu thị; sàn lọc và cung cấp đầy đủ danh sách nhân viên được phân loại theo mức độ tiếp xúc với ca nghi nhiễm COVID-19, thực hiện các biện pháp cách ly theo hướng dẫn của HCDC.



Trước diễn biến phức tạp của dịch phường An Phú đề nghị siêu thị tiếp tục thực hiện 5K.

Đảm bảo bố trí nhân sự không liên quan đến dịch bệnh COVID-19 để khởi động mở cửa siêu thị MM Mega Market An Phú sau khi hết thời hạn phong tỏa.

UBND phường căn cứ biên bản kiểm tra thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 lúc 17giờ ngày 1-7 tại Công ty MM Mega Market Việt Nam, buổi kiểm tra kết thúc lúc 18 giờ cùng ngày.

Tính đến ngày 1-7, chưa phát hiện thêm ca dương tính với COVID-19 trong khu vực tạm phong tỏa.

Đồng thời được sự đồng ý của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Đức, UBND phường thông báo kết khúc thời gian tạm phong tỏa.

Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch, đề nghị công ty tiếp tục thực hiện 5K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của cơ quan y tế.

Trước đó ngày 29-6, UBND phường An Phú ban hành văn bản tạm phong tỏa siêu thị MMM Mega Market An Phú do tiếp nhận thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Đức xác định có trương hợp nghi nhiễm COVID-19 là nhân viên tại siêu thị.

Siêu thị cần làm gì để mở cửa lại sau khi bị tạm dừng từ cơ quan y tế HCDC có công văn gửi Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm y tế thành phố Thủ Đức và các quận huyện ngày 1-7 về việc mở cửa trở lại các điểm bán bị tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan y tế. Theo đó, các tòa nhà văn phòng, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại liên quan ca bệnh COVID-19 thì ban quản lý các địa điểm trên phối hợp với cơ quan y tế xác định tất cả những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân và thực hiện cách ly theo quy định. Ban quản lý thực hiện vệ sinh khử khuẩn toàn địa điểm theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Địa điểm có thể trở lại hoạt động sau khi đã hoàn thành công tác vệ sinh khử khuẩn, đảm bảo nhân viên làm việc tại địa điểm này không có trong thời gian phải cách ly y tế theo quy định.