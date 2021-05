Chiều 30-5, thông tin tới báo chí, Bộ Công Thương cho biết vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương TP.HCM để đảm bảo điều phối cung ứng hàng hóa thiết yếu cho thị trường, xử lý các khó khăn trong lưu chuyển hàng hóa kịp thời, nhằm không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu khi dịch bệnh phức tạp.

Trong ngày 30-5, một số khu vực ở TP.HCM chuẩn bị thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTG, nhu cầu mua hàng có tăng mạnh nhưng nguồn cung của các doanh nghiệp phân phối vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Đến thời điểm hiện tại, thị trường cung cầu các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố vẫn tương đối tốt, giá cả hàng hóa không có biến động lớn.



Người dân đi siêu thị trước giờ TP.HCM giãn cách xã hội. Ảnh: PLO

"Trên cơ sở các kế hoạch đã xây dựng và chuẩn bị, với diễn biến dịch bệnh đang diễn ra trên địa bàn thành phố hiện nay vẫn nằm trong kế hoạch và khả năng phân phối của thành phố" - Bộ Công Thương cho biết.



Thông tin từ Bộ Công Thương cũng cho biết, hệ thống siêu thị Saigon Co.op đang tổ chức phân luồng để khách xếp hàng bên ngoài siêu thị, thực hiện các thủ tục khai báo y tế, kiểm tra nhiệt độ, khử khuẩn và sau đó vào từng nhóm để đảm bảo an toàn hơn.

Để đảm bảo phòng chống dịch an toàn cho người dân khi mua sắm tại siêu thị, Saigon Co.op sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, trong đó có việc điều tiết nhiệt độ, không để dưới 25 độ C. Cùng với đó, tăng cường hàng hóa từ các nguồn cung và trung tâm phân phối. Siêu thị cũng tăng giờ phục vụ khách hàng, do vậy người dân không nên đứng tụ tập cùng một lúc.

Các siêu thị sẽ tiếp tục đầy hàng hóa trong đêm và sáng mai, hàng hóa thiết yếu và hàng hóa chống dịch được lưu trữ và có chương trình lâu dài nên không sợ thiếu trong thời gian giãn cách.

Bộ Công Thương cũng cho biết Saigon Co.op sẽ chủ động liên lạc với các chốt, các điểm cách ly để phục vụ tại chỗ trong suốt thời gian cách ly. Một số điểm bán của Saigon Co.op có nghi ngờ có F0, F1 mua sắm, đây là điều không tránh khỏi sẽ được thực hiện rà soát cặn kẽ, tiến hành các bước triển khai theo đúng quy trình.

Đối với hệ thống siêu thị Vinmart/Vinmart+, chiều 30-5 cũng xuất hiện cục bộ một số người dân đổ xô đi mua sắm hàng hóa, thực phẩm dẫn đến các chủng loại hàng hóa này bị trống kệ trong chốc lát. Tuy nhiên siêu thị đã nhanh chóng tăng cường đẩy hàng hóa lên kệ liên tục, tăng cường số nhân viên hỗ trợ lên gấp đôi..

Ông Tô Kiều Trinh, Giám đốc vận hành Vinmart miền Nam cho biết Vincomerce luôn có những kịch bản kinh doanh để ứng phó với mọi tình huống phức tạp của dịch bệnh.

"Về hàng hóa, ngay sau làn sóng dịch đầu tiên năm 2020, chúng tôi chủ động làm việc, tăng cường kết nối với nhiều nhà cung cấp để đảm bảo hàng hóa liên tục cung ứng. Đồng thời chuẩn bị sản lượng hàng hóa dự phòng trong lúc dịch bệnh bùng phát luôn đủ cho 3-6 tháng" - ông Tô Kiều Trinh cho biết.