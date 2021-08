Công ty cổ phần Be group (Be) đã có kiến nghị đề xuất gửi Sở công thương TP.HCM về việc sử dụng ứng dụng Be đi chợ giúp dân trên địa bàn TP.HCM.

Be Goup ký nêu rõ, với việc sở hữu 3000 shipper đã tiêm vacxin COVID-19 mũi 1, Be tin rằng việc sử dụng nền tảng đi chợ hộ sẽ góp phần giúp việc "đi chợ hộ" được triển khai liền mạch, tránh các rủi ro về nhân lực.



Be đề xuất tham gia "đi chợ hộ" giúp người dân tại TP. Ảnh: Đào Trang

Cụ thể, người dân sẽ tải ứng dụng công nghệ về điện thoại thông minh và tạo tài khoản người dùng trên ứng dụng. Sau đó, vào danh mục “Đi chợ” trên ứng dụng, nhập địa chỉ cư trú, lựa chọn tên đơn vị cung ứng, các mặt hàng và số lượng cần mua, lựa chọn phương thức thanh toán và ấn nút “Đặt hàng”.

Theo đó, người dùng sẽ chỉ đặt hàng được tại các đơn vị cung ứng hàng hóa theo danh sách mà UBND quy định trước và đã có ký kết hợp đồng với ứng dụng công nghệ để đảm bảo bình ổn giá cho người dân.

Đề xuất cũng nêu rõ, ứng dụng cho phép người dùng đặt đơn hàng của đơn vị cung ứng hàng hóa theo khu vực sinh sống (theo quận). Trường hợp người dùng đặt đơn hàng khác quận, hệ thống sẽ báo lỗi và không cho phép đặt đơn hàng ở bước tiếp theo.

Đồng thời, với phương thức đi chợ hộ trên Be, người dùng chỉ có thể thanh toán theo phương thức không dùng tiền mặt.

Tương tự, đơn vị cung ứng hàng hóa cũng sẽ tạo lập một gian hàng trực tuyến trên ứng dụng, trên gian hàng ấy sẽ hiển thị đầy đủ các mặt hàng có sẵn theo combo với mức giá niêm yết bình ổn, có thể cập nhật theo từng thời điểm nhưng cần thông báo đến cho khách hàng trước tối thiểu 24h.

Khi người dùng đặt hàng trên ứng dụng, đơn vị cung ứng hàng hóa sẽ chuẩn bị hàng hóa theo chủng loại, số lượng được đặt và giao ngay tới tài xế để giao tới tận tay người dân.

Trường hợp người dùng đang ở trong khu vực cách ly/ phong tỏa, tài xế Be sẽ giao hàng cho lực lượng bộ đội, bảo vệ, tình nguyện viên tại bàn giao nhận bên ngoài khu cách ly/ phong tỏa.

Bên cạnh đó, để giảm thiểu rủi ro khi mua hàng, Be kiến nghị đề xuất, các đơn vị cung ứng hàng hóa sẽ chủ động kiểm soát chất lượng thực phẩm, nhu yếu phẩm, đảm bảo nguồn cung của hàng hóa, tránh tình trạng hết hàng.

Đối với những đơn hàng giao thất bại do người dùng không nhận (bom hàng), Be sẽ khóa tài khoản đối với người dùng trong vòng 24h sau khi nhận được thông tin và xác minh tính chính xác của thông tin.

Trong trường hợp giao hàng ở khu phong tỏa, người của chốt kiểm soát có thể mang hàng hóa giao thất bại về lại bàn giao nhận, tài xế của ứng dụng sẽ liên tục di chuyển để lấy hàng hóa về. Mọi thắc mắc, kiến nghị của người dùng sẽ được tổng đài của ứng dụng hỗ trợ, giải đáp, không giải đáp thông qua người của Chốt kiểm soát.

Đồng thời, đơn vị cung ứng hàng hóa sẽ đồng ý nhận lại hàng hoàn trả với điều kiện hàng hóa được giao không quá 90 phút kể từ thời điểm thanh toán trên hóa đơn và còn đầu đủ tem niêm phong của đơn vị cung ứng hàng hóa.

Đối với người dùng, để đảm bảo việc cung cấp đủ nhu yếu phẩm, mỗi tài khoản người dùng chỉ được đặt hàng 01 ngày/lần trong khung giờ từ 6h00 - 17h00. Mặc dù vậy, ứng dụng Be có thể thay đổi số lần đặt hàng của mỗi người dùng dựa trên năng lực cung cấp của đơn vị cung ứng hàng hóa và nhu cầu thực tế của người dùng.

“Mọi data, dữ liệu về người dùng, đơn hàng, tài xế, tình trạng giao hàng thành công/thất bại được cập nhật trên biểu đồ và chia sẻ với Sở Công thương để kiểm soát chất lượng. Mỗi cuối ngày, ứng dụng sẽ gửi báo cáo ngày về Sở Công thương để nắm bắt tình hình thực tế”- một đại diện ứng dụng Be nói.