Tiểu thương chợ An Đông xin giảm thuế vì COVID-19

Chiều 19-2, tập thể tiểu thương chợ An Đông đã gửi đơn lên lãnh đạo UBND quận 5, lãnh đạo Công an quận 5, lãnh đạo Chi cục Thuế quận 5, Ban quản lý chợ An Đông xin giảm thuế vì doanh thu sụt giảm trầm trọng do dịch cúm COVID-19