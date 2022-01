Hoa lan đắt khách

Trong khi nhà vườn trồng hoa cúc, hoa mai… lo không có đầu ra thì nhiều nông dân trồng hoa lan tết lại cho biết đang “cháy hàng”. Ông Lê Minh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, cho biết toàn xã có 19 hộ nông dân trồng lan, trong đó chủ yếu là lan dendro. Đến nay, cả 19 hộ đều ghi nhận đầu ra khá tích cực. Còn ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Củ Chi, nhận định nguồn cung hoa lan hồ điệp của Lâm Đồng dịp tết này không giảm nhiều nhưng nguồn cung lan dendro và mokara tại TP.HCM dự kiến giảm so với năm ngoái. Tuy vậy, giá mua có thể sẽ không tăng mà giữ nguyên, thậm chí là giảm 10% so với năm ngoái. Hiện hoa lan dendro đang được nhà vườn bán ra với giá dao động 25.000-30.000 đồng/chậu, lan mokara 100.000-150.000 đồng/cành, còn lan hồ điệp được bán lẻ với mức giá khoảng 200.000 đồng/cành. Thủ phủ hoa miền Tây tất bật vào mùa tết Gần đến tết Nguyên đán, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) - nơi được xem là thủ phủ hoa miền Tây trở nên nhộn nhịp. Nông dân đang tất bật trên cánh đồng hoa chuẩn bị hàng giao cho thương lái. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng phòng Kinh tế TP Sa Đéc, Đồng Tháp, cho biết diện tích trồng hoa kiểng phục vụ tết 2022 tại địa phương ước tính đạt hơn 60 ha, giảm 50 ha so với mùa tết năm trước. Sản lượng ước tính đạt 1,5 triệu giỏ hoa kiểng các loại. Các loại hoa chủ lực mùa tết năm nay vẫn là cúc, hồng, vạn thọ, cát tường… Ngoài ra, nông dân còn sưu tầm một số giống từ nước ngoài hoặc cấy ghép một số giống hoa có tính đặc thù riêng như bông trang thơm thái, hồng siêu nụ, hồng xanh. Bà Ngọc thông tin thêm, đến nay bà con đã tiêu thụ được hơn 95% diện tích cúc mâm xôi. Giá hoa kiểng tết tăng nhẹ 5.000-10.000 đồng/giỏ. HẢI DƯƠNG