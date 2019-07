Vì sao đại gia Thái Lan đột ngột ngưng mua hàng Việt

Cụ thể trong thông báo gửi tới các đối tác cung cấp hàng may mặc cho hệ thống siêu thị Big C Việt Nam, tập đoàn Central cho biết tạm dừng hoạt động thu mua các sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp ngành hàng may mặc tại Việt Nam, kể từ tháng 7-2019.

Việc tạm ngừng đặt hàng tạm thời nói trên được lý giải là do có sự thay đổi chiến lược trong phát triển mô hình ngành hàng may mặc cho phù hợp với chỉ đạo của Tập đoàn Central tại Thái Lan.