Vietnam Airlines sử dụng 8.000 tỉ đồng để làm gì?

Trên đây là số liệu báo cáo của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, ngày 29-12.

Đại hội đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đồng thời kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản. Đại hội cũng thông qua phương án kiện toàn Hội đồng quản trị của tổng công ty.

Theo đó, Vietnam Airlines phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với quy mô 8.000 tỉ đồng. Theo đó, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua.

Với việc phát hành này, vốn chủ sở hữu của hãng sẽ ở mức 8.278 tỉ đồng (hết năm 2020) và 8.242 tỉ đồng (hết năm 2021). Như vậy, tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu hết năm nay dự kiến ở mức 6,19 lần sẽ giảm xuống còn 5,22 lần (cuối năm 2021).



Năm 2020, đại dịch COVID-19, khiến ngành hàng không Việt Nam rơi vào khủng hoảng, Vietnam Airlines khai thác khoảng 96.500 chuyến bay. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Phía Vietnam Airlines giải trình sẽ sử dụng 8.000 tỉ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để thanh toán toàn bộ các khoản nợ quá hạn, bù đắp phần vốn thiếu hụt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trả các khoản vay ngắn hạn, dài hạn tại các ngân hàng. Số tiền này tuyệt đối không dùng cho các hoạt động đầu tư, mua sắm hay các hoạt động không trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh.

Do ảnh hưởng đại dịch, năm 2020, Vietnam Airlines khai thác khoảng 96.500 chuyến bay, giảm hơn 48% so với năm 2019. Sản lượng khách do hãng vận chuyển ước đạt 14,23 triệu lượt, hàng hóa gần 195.000 tấn, giảm lần lượt 51% và 47% so với năm trước.

Tính đến cuối tháng 12-2020, doanh thu hợp nhất năm 2020 của Vietnam Airlines ước đạt 42.523 tỉ đồng, trong đó công ty mẹ ước đạt 32.983 tỉ đồng, đều vượt so với kế hoạch, lần lượt là 1.937 tỉ đồng (4,8%) và 448 tỉ đồng (1,4%).