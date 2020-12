Hàng không Việt 1 năm bay trong “bão”

Tại Việt Nam (VN), nhiều cú bồi liên tiếp của dịch bệnh khiến hàng không VN cũng bị khủng hoảng nặng nề, hiện các hãng chỉ khai thác mạng bay nội địa. Kể từ tháng 3 đến nay, đường bay thương mại quốc tế vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại, ngoại trừ các chuyến bay giải cứu đưa công dân VN về nước.

Năm buồn của ngành hàng không

Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không , cho biết năm 2020, thị trường vận tải hàng không VN giảm mạnh so với các năm trước, sản lượng điều hành bay ước đạt 424.000 chuyến, giảm 548.000 chuyến so với cùng kỳ năm 2019. Khách thông qua các cảng hàng không ước đạt 66 triệu khách và 1,3 triệu tấn hàng hóa, giảm tương ứng 43,4% về hành khách và 15,6% về hàng hóa so với năm 2019. Thậm chí, có ngày trên 40 đường bay nội địa chỉ có 100 chuyến bay, trong khi trung bình trên đường bay TP.HCM - Hà Nội là hơn 70 chuyến/ngày/chiều.