Cách thêm giấy phép lái xe điện tử trên ứng dụng VNeID

Giấy phép lái xe là gì?

Giấy phép lái xe (GPLX, bằng lái xe…) là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho phép cá nhân được lái xe cơ giới trên đường.

GPLX có vai trò quan trọng trong việc chứng minh năng lực và trình độ của người lái xe, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và là cơ sở để xử lý vi phạm giao thông.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2025, từ năm 2025 GPLX sẽ tăng lên 15 hạng là A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE, thay vì chỉ 13 hạng như trước đó (theo Luật Giao thông đường bộ 2008).

Thông tư 35/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định, từ 1-1-2025, GPLX ô tô (từ hạng B đến hạng DE) quá hạn dù chỉ 1 ngày thì chủ sở hữu cũng phải thi lại lý thuyết. Trường hợp GPLX ô tô quá hạn từ 1 năm trở lên thì người sở hữu sẽ phải thi lại cả lý thuyết lẫn thực hành.

Do đó, để không phải thi lại lý thuyết và thực hành, nhiều người đã chủ động đổi GPLX online thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục CSGT trước khi sắp hết hạn.

Theo quy định, thời gian xử lý hồ sơ đổi GPLX online không quá 5 ngày làm việc. Tuy nhiên, trên thực tế, có thể mất thêm thời gian để bưu điện giao GPLX đến địa chỉ của người dân, thường là khoảng 7-10 ngày làm việc.

Sau khoảng thời gian này, nếu chưa nhận được GPLX bản cứng, bạn đọc có thể chủ động tích hợp GPLX điện tử vào ứng dụng VNeID để thuận tiện hơn trong quá trình tham gia giao thông.

Cách tra cứu tiền điện hàng tháng bằng ứng dụng VNeID mới nhất (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng tra cứu tiền điện hàng tháng ngay trên ứng dụng VNeID, qua đó góp phần điều chỉnh thói quen tiêu thụ điện hợp lý và tiết kiệm.

Cổng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ cấp đổi giấy phép lái xe online. Ảnh: MINH HOÀNG

Ứng dụng VNeID là gì? Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn. Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Cách thêm giấy phép lái xe điện tử vào ứng dụng VNeID

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store. Lưu ý, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng thông qua liên kết lạ hoặc file APK để tránh bị mất dữ liệu và tài khoản ngân hàng.

- Bước 2: Để sử dụng được đầy đủ tính năng, người dùng cần phải kích hoạt tài khoản VNeID mức 2. Trong trường hợp chưa thực hiện, bạn có thể đến trực tiếp công an phường/xã ở bất cứ đâu để được hỗ trợ, không phụ thuộc vào nơi thường trú.

- Bước 3: Khi hoàn tất, bạn hãy mở ứng dụng VNeID và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng (bao gồm số căn cước và mật khẩu).

Đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản tương ứng. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Tiếp theo, người dùng chỉ cần chuyển sang mục Ví giấy tờ - Tích hợp giấy tờ - Tạo mới yêu cầu - Giấy phép lái xe. Nhập số giấy phép, hạng bằng… đánh dấu vào ô Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng và nhấn Gửi yêu cầu. Sau khi hệ thống kiểm tra thông tin khớp với dữ liệu quốc gia, ứng dụng VNeID sẽ hiển thị GPLX và hạn sử dụng mới.

Theo quy định, GPLX điện tử có giá trị tương đương bản giấy, được chấp nhận khi tham gia giao thông, làm thủ tục hành chính và đặc biệt hữu ích trong các tình huống quên mang theo bản gốc.

Thêm GPLX điện tử trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong trường hợp người dùng thực hiện thao tác thêm giấy phép lái xe nhưng hệ thống báo lỗi hoặc không tìm thấy thông tin, có thể xảy ra các lỗi đồng bộ tạm thời. Khi đó, người dân nên liên hệ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc Cục Cảnh sát giao thông để được hỗ trợ.

Người dùng có thể tích hợp GPLX điện tử trên ứng dụng VNeID để thuận tiện hơn khi tham gia giao thông. Ảnh: MINH HOÀNG

2 cách xem thông tin cư trú mới nhất trên ứng dụng VNeID từ ngày 1-7-2025 (PLO)- Bắt đầu từ ngày 1-7-2025, nước ta chính thức sáp nhập tỉnh thành và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thông tin cư trú của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo đó cũng sẽ được cập nhật lại trên ứng dụng VNeID.