Từ thông tin giấy tờ, hồ sơ y tế, tài khoản ngân hàng… tất cả có thể bị rò rỉ hoặc giả mạo, gây thiệt hại lớn.

Các giải pháp hiện tại phần lớn vẫn dựa trên hệ thống tập trung, dễ bị xâm nhập hoặc thao túng. Đó là lý do công nghệ blockchain và định danh phi tập trung (Decentralized Identity - DID) nổi lên như nền tảng hạ tầng không thể thiếu cho một xã hội số an toàn và minh bạch.

Người dân cần biết quy định này để đổi giấy phép lái xe online kịp thời, không phải thi lại lý thuyết (PLO)- Không cần xếp hàng từ sáng sớm tại các trung tâm, người dân giờ đây có thể đổi giấy phép lái xe online ngay tại nhà chỉ với vài thao tác đơn giản trên cổng dịch vụ công.

Blockchain: Công nghệ để dữ liệu không bị chỉnh sửa, giả mạo

Blockchain là công nghệ giúp dữ liệu được ghi lại và lưu trữ một cách minh bạch, không thể chỉnh sửa hay xóa. Các quốc gia như Estonia, Singapore hay UAE đã ứng dụng blockchain trong việc quản lý dữ liệu công dân, hồ sơ y tế, dịch vụ công… Ở Singapore, công nghệ này giúp người dân đăng nhập an toàn vào các dịch vụ chính phủ mà không lo bị đánh cắp thông tin.

Tại Việt Nam, việc xây dựng một blockchain quốc gia sẽ giúp quản lý dữ liệu công dân và doanh nghiệp an toàn hơn, tránh bị làm giả hoặc chỉnh sửa trái phép.

Nền tảng công nghệ giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường số.

Người dùng tự quản lý thông tin của mình

Hiện nay, hầu hết dữ liệu cá nhân được lưu trên các hệ thống của bên thứ ba (như ngân hàng, bệnh viện, tổ chức giáo dục). Nếu các hệ thống này bị tấn công, thông tin người dùng sẽ bị lộ.

Định danh phi tập trung (DID) cho phép mỗi người tự giữ thông tin của mình trong một ví danh tính số. Khi cần xác thực thông tin (ví dụ, chứng minh mình đủ tuổi, có bằng cấp, hồ sơ y tế…), người dùng có thể chia sẻ đúng phần dữ liệu cần thiết mà không tiết lộ tất cả.

Khác với các giải pháp blockchain thương mại, NDAChain được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, vận hành như một nền tảng lõi của kiến trúc dữ liệu quốc gia. Với 4 lớp bảo vệ toàn diện, từ hạ tầng mạng (1.200 - 3.600 TPS), mã hóa và lưu trữ dữ liệu bất biến, API mở, cho tới bảo mật bằng công nghệ Zero-Knowledge Proof, NDAChain đảm bảo khả năng xác thực tin cậy, bảo vệ dữ liệu và tương thích toàn cầu.

Ngoài ra, nền tảng này còn tích hợp các công cụ để quản lý danh tính số, quyền truy cập dữ liệu và kiểm tra nguồn gốc hàng hóa. Nhờ đó, dữ liệu của công dân, doanh nghiệp và nhà nước được kết nối và xác thực dễ dàng hơn.

NDAChain được định vị là lớp hạ tầng mở, trung lập, phục vụ hàng ngàn ứng dụng số trong tương lai. Đây là bước đi quan trọng giúp Việt Nam chuyển từ phát triển ứng dụng riêng lẻ sang kiến tạo hạ tầng chung, đảm bảo tự chủ dữ liệu và an toàn không gian mạng.

Infographic: Các hình thức lừa đảo phổ biến mà ai cũng có thể mắc bẫyInfographic (PLO)- Mới đây, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Bộ Công an đã liệt kê 7 hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay, và những giải pháp để ngăn chặn.