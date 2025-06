Người dân cần biết quy định này để đổi giấy phép lái xe online kịp thời, không phải thi lại lý thuyết

Giấy phép lái xe là gì?

Giấy phép lái xe (GPLX, bằng lái xe…) là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho phép cá nhân được lái xe cơ giới trên đường.

GPLX có vai trò quan trọng trong việc chứng minh năng lực và trình độ của người lái xe, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và là cơ sở để xử lý vi phạm giao thông.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2025, từ năm 2025 GPLX sẽ tăng lên 15 hạng là A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE, thay vì chỉ 13 hạng như trước đó (theo Luật Giao thông đường bộ 2008).

Không mang theo GPLX bản cứng, nếu vi phạm giao thông, có bị tạm giữ giấy tờ trên ứng dụng VNeID không? (PLO)- Từ tháng 7-2024, giấy phép lái xe (GPLX), đăng ký xe… và các loại giấy tờ khác đã được xác thực trên ứng dụng VNeID có giá trị tương đương như kiểm tra giấy tờ bản cứng.

Người dân cần nắm rõ quy định để đổi giấy phép lái xe online kịp thời, tránh bị quá hạn và phải thi lại. Ảnh: MINH HOÀNG

Vì sao cần đổi giấy phép lái xe online sớm?

Trước năm 2025, chủ sở hữu GPLX sẽ có 3 tháng kể từ ngày hết hạn để đăng ký đổi giấy phép lái xe ô tô mới. Trong trường hợp quá 3 tháng đến dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn, người dùng sẽ phải thi lại lý thuyết. Nếu quá thời hạn 1 năm sẽ phải thi lại cả lý thuyết và thực hành.

Tuy nhiên, theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, từ 1-1-2025, GPLX ô tô (từ hạng B đến hạng DE) quá hạn dù chỉ 1 ngày thì chủ sở hữu cũng phải thi lại lý thuyết. Trường hợp GPLX ô tô quá hạn từ 1 năm trở lên thì người sở hữu sẽ phải thi lại cả lý thuyết lẫn thực hành.

Ngược lại, các loại GPLX dành cho xe máy, mô tô (hạng A1, A (bao gồm cả bằng A2 cũ trước đây), B1) không có thời hạn, nghĩa là người dùng không cần phải đổi mới GPLX, trừ trường hợp người dân bị mất hoặc đổi từ GPLX bản giấy sang loại thẻ PET.

Thời hạn các loại GPLX theo quy định mới

Theo khoản 5 Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, thời hạn của các loại GPLX được quy định rõ ràng như sau:

- Hạng A1, A, B1 (bao gồm cả bằng A2 cũ): Không thời hạn.

- Hạng B và C1: Có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp.

- Các hạng còn lại như C, D, E, BE, C1E, D1E, D2E, DE: Có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Như vậy, người có bằng lái ô tô cần đặc biệt lưu ý về thời hạn sử dụng để chủ động đổi bằng trước khi bị quá hạn, tránh việc phải thi lại.

GPLX đã được xác thực trên ứng dụng VNeID có giá trị tương đương GPLX bản cứng. Ảnh: MINH HOÀNG

Điều kiện đổi giấy phép lái xe online

Việc đổi GPLX online hiện chỉ áp dụng cho giấy phép lái xe ô tô còn thời hạn hoặc sắp hết hạn, được cấp bằng thẻ PET do ngành GTVT phát hành. Người muốn đổi bằng lái xe máy vẫn phải đến trực tiếp cơ quan công an để thực hiện.

Trước khi nộp hồ sơ online, người dùng cần chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết, bao gồm:

- Giấy khám sức khỏe còn hiệu lực theo mẫu quy định (có thể làm tại các cơ sở liên thông dữ liệu). TP.HCM hiện có khoảng 80 cơ sở y tế liên kết dữ liệu khám sức khỏe lái xe, đơn cử như bệnh viện Trưng Vương, bệnh viện Gia Định, bệnh viện TP Thủ Đức... Danh sách đầy đủ các địa điểm khám có thể tra cứu tại ( https://bit.ly/khamsklx ), kèm bản đồ chỉ đường trực quan.

- Ảnh chân dung 3x4 cm, nền xanh dương, đúng chuẩn dùng trong giấy phép lái xe.

- File scan 2 mặt của giấy phép lái xe cũ và CCCD (thẻ căn cước).

Các cơ sở khám sức khỏe giấy phép lái xe có liên thông. Ảnh: MINH HOÀNG

Hướng dẫn chi tiết cách đổi giấy phép lái xe online mới nhất năm 2025

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://dvc-gplx.csgt.bocongan.gov.vn/ bằng trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính, sau đó nhấn vào nút Đăng nhập ở góc phải màn hình.

Đổi giấy phép lái xe online mới nhất năm 2025 ngay tại nhà. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID cấp bởi Bộ Công an. Sau đó, điền thông tin cá nhân và xác thực qua ứng dụng VNeID trên điện thoại.

- Bước 3: Trong mục Đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, chọn “Đổi giấy phép lái xe”. Điền thông tin cơ quan tiếp nhận, lý do đổi, sau đó nhập số GPLX để hệ thống tra cứu tự động. Lưu ý, mỗi người phải dùng tài khoản VNeID riêng, không dùng chung.

Điền đầy đủ thông tin giấy phép lái xe. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Tải lên các giấy tờ cần thiết như ảnh chân dung, giấy khám sức khỏe, GPLX cũ, hình ảnh CCCD, hình thức nhận… Sau đó nhấn “Nộp hồ sơ”.

Nếu hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ thấy thông báo "Nộp hồ sơ thành công". Hệ thống sẽ hiển thị thông tin đóng lệ phí cấp đổi GPLX (thanh toán trực tuyến), và bạn sẽ nhận được mã hồ sơ để tra cứu tiến độ xử lý sau này.

Lưu ý sau khi nộp hồ sơ, bạn nên lưu lại mã hồ sơ, thường xuyên quay lại website để kiểm tra trạng thái xử lý.

Nhìn chung, việc đổi giấy phép lái xe online không chỉ giúp giảm tải cho các điểm tiếp nhận mà còn mang lại trải nghiệm thuận tiện, tiết kiệm thời gian đáng kể cho người dân. Trong bối cảnh mọi dịch vụ đang hướng đến số hóa và không giấy tờ, đây là bước chuyển quan trọng trong việc hiện đại hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Hướng dẫn chi tiết cách khám BHYT bằng thẻ căn cước, ứng dụng VNeID và VssID từ tháng 6-2025 (PLO)- Từ tháng 6-2025, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ ngừng cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giấy, thay vào đó, người dân sẽ khám BHYT bằng thẻ căn cước, ứng dụng VNeID hoặc VssID.