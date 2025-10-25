Infographic: 10 thành phố tập trung nhiều người siêu giàu nhất thế giới

(PLO)- Theo báo cáo của công ty nghiên cứu tài sản Altrata, hơn 19% người siêu giàu trên thế giới (sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên) thường sinh sống chủ yếu tại 10 TP sau đây.

Infographic: 10 10 thành phố tập trung nhiều người siêu giàu nhất thế giới. Thực hiện: TIỂU MINH

Mỹ áp đảo danh sách, chiếm 7/10 vị trí đầu bảng

New York là TP dẫn đầu với 21.380 người siêu giàu sinh sống, theo sau là Hong Kong (Trung Quốc) với 17.215 người, và Los Angeles xếp thứ ba. Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về San Francisco, Chicago, Tokyo, London, Dallas, Washington D.C. và Houston.

Với 7 trong 10 thành phố nằm trên đất Mỹ, quốc gia này chiếm tới 38% tổng số người siêu giàu toàn cầu, tương đương hơn 510.000 cá nhân tính đến tháng 6-2025. Con số này đã tăng gấp 7 lần so với tốc độ tăng dân số trưởng thành thế giới kể từ khi Altrata bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 2004.

Châu Á và châu Âu đang trỗi dậy

Dù Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng các khu vực khác đang dần rút ngắn khoảng cách.

Theo Altrata, Oslo (Na Uy), Bengaluru (Ấn Độ) và Hyderabad (Ấn Độ) là ba thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất dự kiến đến năm 2030. Đây là tín hiệu cho thấy sức hút ngày càng lớn của các trung tâm công nghệ và tài chính mới nổi ngoài Mỹ.

Báo cáo cũng chỉ ra, giới siêu giàu toàn cầu đã chi khoảng 290 tỉ USD trong năm 2024 cho các sản phẩm xa xỉ, từ máy bay riêng, du thuyền cho đến thời trang cao cấp. Trong đó, chi tiêu cho phương tiện di chuyển cá nhân chiếm phần lớn.

Các thương hiệu xa xỉ được hưởng lợi lớn từ xu hướng này, khi nhóm khách hàng siêu giàu vẫn duy trì sức mua mạnh bất chấp biến động kinh tế.

Nhìn chung, những người có tài sản "khủng" thường sinh sống tập trung quanh các trung tâm tài chính lâu đời như New York hay Hong Kong (Trung Quốc), nhưng xu hướng mới đang dần hình thành ở châu Á và Bắc Âu. Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng tại Oslo hay các thành phố công nghệ Ấn Độ, “cuộc đua” giữa các trung tâm tài sản toàn cầu hứa hẹn sẽ còn nhiều biến động trong thập kỷ tới.