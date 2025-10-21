Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh

Infographic: 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số

Infographic: 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số

Minh Hoàng

(PLO)- Mới đây, Bộ KH&CN đã công bố kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2024 trên phạm vi cả nước, thực hiện phân loại theo hai nhóm trước sáp nhập và sau sáp nhập.

Infographic: TP.HCM nằm trong nhóm dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số (DTI) trên cả nước. <br>﻿Thực hiện: MINH HOÀNG
Infographic: TP.HCM nằm trong nhóm dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số (DTI) trên cả nước.
Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo danh sách đầy đủ các tỉnh thành đang dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số (DTI) tại https://dti.gov.vn/.

Minh Hoàng

