Infographic: 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo danh sách đầy đủ các tỉnh thành đang dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số (DTI) tại https://dti.gov.vn/.
Chùm ảnh khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCMLongform
(PLO)- Với quy mô gần 17.000 m², Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB) được kì vọng sẽ đóng vai trò hạt nhân trong việc kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, đồng thời là nơi thử nghiệm chính sách mới để tháo gỡ rào cản cho các startup.
Bài 1: Giải phóng nhà khoa học khỏi nỗi sợ trách nhiệm, thúc đẩy ý tưởng đột pháLongform
(PLO)- Nghị quyết 57 đặt ra yêu cầu phải kiến tạo một hệ sinh thái tài chính riêng để biến tiềm năng công nghệ thành sức mạnh bứt phá.