Podcast: Cảnh báo quan trọng cho người dùng Android và iPhone khi kết nối WiFi công cộng

(PLO)- Theo báo cáo của công ty bảo mật Zimperium, từ đầu năm 2025 đến nay đã có hơn 5 triệu mạng WiFi công cộng không an toàn được ghi nhận trên toàn cầu.

Đáng chú ý, có đến 33% người dùng di động vẫn vô tư kết nối vào những mạng có nguy cơ cao, đặc biệt trong bối cảnh mùa hè là thời điểm cao trào của du lịch và nghỉ dưỡng. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng triệu thiết bị cá nhân, bao gồm cả Android và iPhone, đang trở thành mục tiêu béo bở cho các cuộc tấn công mạng.

WiFi công cộng: Tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Theo Cục Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), việc kết nối WiFi công cộng hiện nay đã an toàn hơn nhờ các giao thức mã hóa được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, cơ quan An ninh Giao thông (TSA) lại đưa ra quan điểm ngược lại: “Đừng sử dụng WiFi công cộng miễn phí, đặc biệt nếu bạn định giao dịch trực tuyến. Không bao giờ nhập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khi sử dụng mạng không an toàn.”

Các chuyên gia tại Zimperium cũng nhấn mạnh, ngay cả khi người dùng sử dụng ứng dụng mã hóa, kẻ tấn công vẫn có thể tạo ra các điểm truy cập giả mạo (fake hotspot), giả dạng mạng WiFi của khách sạn hoặc sân bay, đánh lừa thiết bị tự động kết nối và từ đó chặn dữ liệu, đưa mã độc hoặc đánh cắp thông tin đăng nhập.

“Du lịch là lúc con người mất cảnh giác nhất, vội vàng tìm mạng, cần kiểm tra mail hay tìm bản đồ, tất cả đều tạo cơ hội cho tin tặc,” đại diện Zimperium cho biết.

Sử dụng WiFi công cộng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh minh họa: AI

Trên thực tế, các kỹ thuật tấn công ngày càng tinh vi. Từ các điểm truy cập WiFi giả mạo, giả danh khách sạn hay quán cà phê, đến tin nhắn chứa "thẻ lên máy bay giả" hoặc các ứng dụng du lịch kèm mã độc, tất cả đều được thiết kế để đánh lừa người dùng chỉ trong vài cú chạm.

Nguy hiểm hơn, nhiều trang đăng nhập WiFi còn yêu cầu người dùng điền email, số điện thoại hoặc thông tin mạng xã hội, những dữ liệu có thể bị khai thác cho các cuộc tấn công lừa đảo sau đó.

Tình trạng này không chỉ giới hạn ở các quốc gia đang phát triển hay các điểm du lịch xa xôi. Ngay tại Mỹ, các thành phố lớn như Los Angeles, New York hay Miami cũng đang chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào thiết bị di động, đặc biệt trong mùa hè, thời điểm người dùng có xu hướng lơ là cảnh giác.

Kết nối WiFi công cộng sao cho an toàn?

Để bảo vệ mình, người dùng được khuyến cáo thực hiện một số biện pháp đơn giản như tắt tính năng kết nối tự động với mạng WiFi công cộng. Khi buộc phải kết nối, tuyệt đối không tải xuống phần mềm hoặc điền thông tin cá nhân vào các cổng yêu cầu truy cập.

Luôn kiểm tra biểu tượng ổ khóa khi truy cập web và không nhập mật khẩu vào các cửa sổ bật lên không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, sử dụng dịch vụ VPN trả phí uy tín sẽ tăng cường đáng kể lớp bảo vệ. Các ứng dụng VPN miễn phí hoặc nguồn gốc không rõ ràng thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ cao hơn.

Cuối cùng, đảm bảo hệ điều hành thiết bị luôn được cập nhật các bản vá bảo mật mới nhất. Với những smartphone đã quá cũ, người dùng nên cân nhắc nâng cấp để tránh trở thành mục tiêu bị tấn công.

