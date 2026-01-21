Sony chuyển giao mảng tivi cho TCL Trung Quốc

(PLO)-Hãng TCL Trung Quốc đã chính thức kiểm soát mảng tivi của Sony.

Tập đoàn Sony vừa công bố quyết định tách rời quyền kiểm soát mảng kinh doanh thiết bị giải trí tại gia, bao gồm cả thương hiệu tivi Bravia biểu tượng, để chuyển giao cho đối thủ Trung Quốc TCL Electronics Holdings.

Đây là động thái mới nhất trong làn sóng các doanh nghiệp Nhật Bản rút lui khỏi phân khúc phần cứng có biên lợi nhuận thấp để tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi.

Theo thông báo chính thức, người khổng lồ sản xuất máy chơi game PlayStation sẽ bán 51% cổ phần trong mảng giải trí tại gia cho TCL.

Hai bên dự kiến thiết lập một liên doanh bắt đầu vận hành từ tháng 4-2027. Liên doanh này sẽ tiếp tục sản xuất các dòng tivi mang nhãn hiệu Sony và Bravia nhưng sẽ tích hợp hoàn toàn công nghệ hiển thị của TCL.

Về phía TCL, một trong những tập đoàn điện tử lâu đời và lớn nhất Trung Quốc, thương vụ này là bước tiến khổng lồ trong chiến lược bành trướng ra thị trường nước ngoài.

Tại triển lãm CES 2026 diễn ra ở Las Vegas đầu năm nay, TCL đã gây chú ý khi thay thế Samsung Electronics tại vị trí gian hàng trưng bày trung tâm nhất.

Việc tiếp quản thương hiệu Sony không chỉ giúp TCL củng cố danh tiếng mà còn tận dụng được các bí quyết kỹ thuật lâu đời của Nhật Bản để mở rộng thị phần toàn cầu, sau những thành công trước đó với việc cấp phép thương hiệu BlackBerry và Alcatel.

Trong khi đó, Sony đang dịch chuyển mạnh mẽ trọng tâm chiến lược sang mảng tài sản trí tuệ (IP) như phim hoạt hình anime, điện ảnh, âm nhạc và bản quyền thể thao.

Trước áp lực cạnh tranh khốc liệt về giá và lợi nhuận sụt giảm, Sony đã lần lượt rút khỏi thị trường máy tính cá nhân (PC), máy tính bảng, máy nghe nhạc di động và các dòng tivi giá rẻ.

Dù Bravia từng đứng vững nhờ định vị ở phân khúc cao cấp với chất lượng hình ảnh và âm thanh vượt trội, nhưng giờ đây Sony chọn cách gắn kết phần cứng vào hệ sinh thái sáng tạo rộng lớn hơn thay vì trực tiếp sản xuất.

Sự kiện này cũng đánh dấu một cột mốc buồn cho ngành điện tử Nhật Bản khi các tên tuổi lớn như Toshiba, Hitachi, Mitsubishi Electric và Pioneer đều đã rời bỏ mảng tivi, trong khi Panasonic và Sharp cũng dần thu hẹp sự hiện diện.

Cuộc chuyển giao giữa Sony và TCL phản ánh sự thay đổi trật tự thế giới trong ngành điện tử tiêu dùng, nơi các nhà sản xuất Trung Quốc đang nắm thế thượng phong nhờ lợi thế quy mô và công nghệ hiển thị tiên tiến.

Vì sao ô tô sẽ được sản xuất trong bóng tối? (PLO)-Các nhà máy sản xuất ô tô sẽ ít sáng đèn hơn trong tương lai.

Trở về trang chủ PHƯƠNG MINH